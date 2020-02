Il Segreto, anticipazioni 5 febbraio: Elsa e Isaac vogliono avere un bambino

Sono tanti i colpi di scena che accadranno nel corso del nuovo appuntamento con la soap opera spagnola “Il Segreto” in onda mercoledì 5 febbraio 2020 – alle 16,35 circa subito dopo la fascia del daytime di “Amici” e del “Grande Fratello Vip” – tra nuovi intrighi, alleanze pericolose, tradimenti e tanto altro. La Montenegro sarà molto in ansia per l’atteggiamento assunto dalla sua figlioccia, mentre Fernando farà una proposta inaspettata all’infermiera di Maria.

Mentre il Mesia cercherà di rallentare in tutti i modi il piano terapeutico di Maria – che ha portato la donna ad ottenere dei grandi miglioramenti – don Berengario cercherà di mettersi nuovamente in contatto con Dolores. Considerato l’imminente pericolo dell’inondazione, i cittadini di Puente Viejo si riuniscono per confrontarsi circa le proposte e le minacce di Morales.

Francisca preoccupata per Maria

Prudencio è sempre più convinto di poter fornteggiare donna Francisca, quindi chiederà a Lola di tronare a lavorare, ma quest’ultima è terrorizzata dalle ripercussioni che potrebbe avere a causa della sua decisione. La Montenegro non riesce più a nascondere la sua ansia e preoccupazione. Il primo ad accorgersi di questo cambiamento d’umore è Raimundo.

La dark lady ha molti pensieri che la rabbuiano. Oltre al problema di Puente Viejo, che rischia di essere cancellato dalla carta geografica, c’è anche il presentimento che ci sia qualcosa che non va nella Castaneda. La sua figlioccia sembra ormai essersi allontanata, preferendo la compagnia di Fernando alla loro.

Un boccone amaro da digerire per donna Francisca, che invece ha sempre contato molto su Maria. Raimundo, nonostante cerchi di rassicurare la moglie, ripensa ad una conversazione avuta con la Castaneda, e si convince allora che i presentimenti della Montenegro non siano del tutto frutto della sua fantasia, ma che ci sia effettivamente un fondo di verità.

L’amore tra Elsa e Isaac finalmente va a gonfie vele, tanto che i due decidono di allargare la famiglia. Dopo aver finalmente coronato il loro sogno d’amore unendosi in matrimonio, adesso è arrivato il momento di vedere il frutto di questo grande amore e della loro passione che ha letteralmente fatto sognare milioni di fan e telespettatori della soap. Il desiderio della Laguna e del marito è quello di metter su casa a Puente Viejo, ma chissà se quando ritorneranno il paese ci sarà ancora.