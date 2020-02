Il Segreto, anticipazioni 3 febbraio: continua la guerra tra Morales e gli abitanti di Puente Viejo

“Il Segreto” torna con nuovi avvincenti colpi di scena lunedì 3 febbraio alle 16,30 circa su Canale 5 – subito le fasce quotidiane del “Grande Fratello Vip” e “Amici” – tra nuovi inganni, avvincenti scoperte e piani diabolici. Le incessanti indagini di Carmelo su il Mesia, faranno insospettire Irene, che vorrà quindi vederci chiaro.

La determinazione con cui Maria porta avanti il suo piano di riabilitazione non suscita l’entusiasmo di Fernando, che anzi sembra piuttosto infastidito dal fatto che la donna potrebbe ritornare nuovamente a camminare. Nel frattempo l’arcigno Morales metterà in ginocchio gli abitanti di Puente Viejo, che per la prima volta si trovano uniti a scongiurare l’imminente pericolo.

Le indagini di Carmelo e Severo su Morales

Morales è un soggetto a dir poco ambiguo, così Severo e Carmelo faranno di tutto per indagare sull’uomo che ha dichiarato guerra agli abitanti del paese. E’ sotto gli occhi di tutti che Morales non vuole salvare Puente Viejo, quasi nutrisse un sentimento di odio nei confronti della cittadinaa e dei suoi abitanti. In realtà il nemico numero uno degli abitanti del villaggio ha un legame molto stretto con una protagonista della narrazione.

Il tempo stringe ed il perfido uomo dà un ultimatum agli abitanti del paese, intimandogli quindi dall’arrendersi ed accettare la costruzione della diga. Morales è intenzionato a far intervenire l’esercito per riportare l’ordine a Puente Viejo. Nel frattempo la Laguna e Isaac si godono dei momenti di autentica – e meritata – felicità durante la loro luna di miele.

Lola è sempre pi preoccupata delle interferenze della Montenegro, che potrebbe nuovamente intromettersi nella sua relazione con Prudenxio. L’uomo però ha escogitato un piano per neutralizzare una volta e per tutte la dark lady. Ma sarà veramente così? Nel frattempo Francisca è molto agitata per Maria, quindi decide di partire per andarla a trovare.