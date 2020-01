Il Segreto, anticipazioni puntata 2 febbraio: Elsa e Isaac si preparano a lasciare Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a raccontarci la trama dell’episodio di domenica 2 febbraio 2020, in onda sulla rete Mediaset di Canale 5 nella fascia oraria che va dalle 16.15 alle 17.20 circa. Nel corso di questo entusiasmante appuntamento con i nostri protagonisti vedremo Isaac e Elsa versare una cospicua somma in favore del comune, mentre Morales offrirà degli indennizzi ridicoli ai paesani. Intanto Lola deciderà a malincuore di lasciare Prudencio, per proteggerlo dall’ira di Francisca.

Il tribunale ha rigettato la richiesta di sospensione dei lavori della diga avanzata dagli abitanti di Puente Viejo, perché in contrasto con l’interesse nazionale. Lo sconforto inizia dunque a diffondersi tra i paesani, che credevano con questa iniziativa di aver finalmente trovato il modo per salvare la loro città.

Il Segreto: Lola vuole lasciare Prudencio, Francisca preoccupata per Maria

Con il denaro che Alvaro le ha ridato, Elsa decide d’accordo con Isaac di donare la somma di 5 mila pesetas in favore del municipio. Nel frattempo, Brunilda è costretta a confessare al fratellastro Paco, che continua a vedersi di nascosto con Onesimo. Francisca non accetta che Puente Viejo sia presto sommersa dalle acque e decide di intromettersi nella faccenda, nonostante gli inviti alla prudenza di Raimundo. Intanto Francisca è sempre più preoccupata per la situazione di Maria, rinchiusa alla Habana da Fernando.

Garcia Morales offre ai paesani cifre ridicole per l’esproprio delle loro abitazioni. Carmelo e Severo parlano con il sottosegretario, allo fine di scoprire il motivo che lo spinge ad accanirsi così tanto contro Puente Viejo. Grazie a questo confronto, i due amici capiscono che il politico potrebbe essere animato da questioni di natura personale. Ma quali?

Prudencio vorrebbe trovare un modo per aiutare Lola a sottrarsi a ricatti della Montenegro e coinvolge anche Marcela e Matias nel suo piano. Preoccupata per le possibili ripercussioni che la loro relazione potrebbe avere su Prudencio, Lola prende la sofferta decisione di lasciare l’Ortega. Elsa e Isaac comunicano agli amici che intendono fare un lungo viaggio di nozze per sistemare alcune questioni legali della famiglia Laguna. Una delle coppie più amate de Il Segreto si prepara dunque a lasciare Puente Viejo, dopo averci tenuto compagnia per tante puntate, in cerca di un futuro migliore.