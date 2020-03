Il Segreto, anticipazioni dal 30 marzo al 4 aprile: Puente Viejo sommersa dall’acqua. Garcia salva i figli di Maria

In queste ultime settimane, Puente Viejo, il paesino dov’è ambientato la soap opera “Il Segreto“ è stato vittima di diversi avvenimenti che hanno minato la tranquilla vita degli abitanti del luogo, tra cui l’imminente arrivo dell’acqua che potrebbe sommergere tutto il paese. L’altra minaccia invece è arrivata da Fernando Mesia, che tutti pensavano fosse morto, ma che in realtà è vivo e ha tutte le intenzioni di vendicarsi degli abitanti di Puente Viejo. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate in onda da lunedì 30 marzo a sabato 4 aprile alle 16:40 su Canale 5.

Prudencio non riesce a liberarsi dalle minacce continue di Pablo Armero e quando riceve la lettera di Saul, che lo invita ad andare a Roma da lui e Julieta insieme a Lola, vede uno spiraglio di luce per il suo futuro e decide di accettare l’invito del fratello. Intanto gli uomini assunti da Mauricio sono riusciti a trovare il luogo dove Fernando ha nascosto Esperanza e Beltran.

Garcia Morales arriva prima di tutti al nascondiglio di Fernando Mesia e tra i due scoppia una violenta lite, dove il politico rinfaccia al ragazzo di averlo usato e di essere l’assassino di sua nipote Maria Elena. Il sottosegretario riesce a salvare Esperanza e Beltran prima dell’esplosione di una bomba, la quale però, riesce a ferirlo gravemente.

Irene invita Severo a prova a riprodurre le gallette, mentre don Berengario dopo aver rivisto e passato un po’ di tempo con Marina, capisce di provare ancora qualcosa per la donna, così decide di rivelare a tutti i paesani di Puente Viejo le sue intenzioni. Il parroco ha deciso di togliersi gli abiti talari per vivere la sua vita accanto a Marina.

Ormai l’acqua nella diga è arrivata al limite e Puente Viejo sta per essere sommersa e tutto quanto potrebbe sparire in un lampo. L’unico che potrebbe fermare tutto questo è Garcia Morales, il quale, al momento, si trova ricoverato in ospedale e le sue condizioni di salute sono molto critiche. Cosa peggiore è che nessuno ha idea di dove sia finito Fernando Mesia.

Il Tenente Cepeda avvisa Carmelo e Severo che tra poco Puente Viejo sarà sommersa dall’acqua. I due tentano in tutti i modi di opporsi ma senza risultato. Intanto Maria rivela a Donna Francisca, di voler tornare a Cuba con i figli, insieme a Emilia e Alfonso, per riprovare a ricucire il suo rapporto con Gonzalo. Donna Francisca a malincuore accetta la volontà della sua figlioccia, mentre Carmelo non è d’accordo con Severo nel aprire una fabbrica di gallette.

Gracia decide di rinunciare all’offerta della Andalucina di ballare il flamenco in giro per la Spagna. La ragazza vuole rimanere a fianco di Hipolito e crescere la sua piccola Belen. Intanto la sommersione di Puente Viejo è imminente e Carmelo invita i cittadini a lasciare le loro abitazioni, mentre Donna Francisca, ormai, consapevole che tutto è perduto, ripensa a tutti gli anni passati alla Villa.