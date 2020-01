Il Segreto, anticipazioni dal 26 gennaio: Prudencio scopre che Lola ha ucciso suo padre

Il Segreto,la soap campione di incassi e seguitissima nella nostra penisola, è pronta a stupire i suoi fan più fedeli. Le trame sono ad opera della talentuosa Aurora Guerra, che dal 10 giugno 2013, giorno in cui la soap iberica è stata trasmessa in Italia, continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Nella puntata che sarà trasmessa domenica 26 gennaio 2020 sapremo che Prudencio arriverà, finalmente, a conoscenza del terribile fardello che Lola si porta appresso da svariato tempo. Ella ha ucciso il proprio genitore al fine di tutelare la propria sorella, Ana, che subita abusi di natura fisica dal suo stesso padre. Carmelo e Severo non mostreranno di credere alle parole pronunciate dal sottosegretario Morales. Sarà Dello stesso avviso Donna Francisca : questo sodalizio di darà il via ad un’alleanza inaspettata. Dolores è incuriosita dallo strano rapporto tra Don Berengario ed Esther. La soap Il Segreto viene trasmessa su Canale 5 alle ore 16:35 circa.

Anticipazioni Il Segreto: Prudencio scopre la verità su Lola

Le anticipazioni Tv de Il Segreto per la puntata che sarà trasmessa domenica 26 gennaio 2020 ci rivelano la sconcertante scoperta che sarà fatta Prudencio. Il giovane, che nella soap viene impersonato da Josè Milan, saprà cosa nasconde Lola, che nella soap viene impersonata da Lucia Margò. La donna ha ucciso il proprio padre, così come i telespettatori hanno potuto vedere nelle puntate precedenti. Ella ha compiuto tale crimine, all’apparenza disumano ed efferato, perché ha scoperto il proprio padre mentre compiva abusi sulla sorella, Ana. Lola ha, quindi, trucidato il proprio genitore. Prudencio rimarrà dapprima basito, am successivamente pondererà e rivaluterà al povera donna e tutto il suo comportamento.

Spoiler Il Segreto, cosa nascondono Don Berengario ed Esther?

Le trame de Il Segreto per la puntata che sarà trasmessa domenica 26 gennaio 2020 ci mostreranno cosa penserà Dolores, la pettegola del paese su Don Berengario, che nella soap viene impersonato da Miguel Uribe, ed Ester. Nelle puntate precedenti i telespettatori hanno potuto vedere che l’uomo ha incontrato Esther. La visione di questa giovane don ha provocato nel religioso stupore. La ragazza aveva riportato alla memoria dell’uomo di fede una donna che ha amato in tempo. In realtà, la giovane gli ricorderà l’unico amore della sua vita, Marina. Don Berengario apprenderà in seguito, con grande stupore, che la giovane Esther è sua figlia. Dolores, che nella soap viene impersonata da Maribel Ripoll, è la classica donna che ama spettegolare e raccontare la vita di tutti a chiunque incontri. Ella vorrà saperne di più sul rapporto tra il parroco del paese e questa giovane donna giunta a Puente Viejo all’improvviso.

Il Segreto, un’inondazione rischia di cancellare Puente Viejo

Le trame de Il Segreto per la puntata del 26 gennaio 2020 ci rivelano cosa accadrà a Puente Viejo. A causa del nuovo bacino idrico la città rischierà di essere sommersa. Gli abitanti saranno presi da attimi di puro terrore e tutti saranno in ansia. Intanto nel paesino, al centro di tante vicende, il pericolo sempre più imminente. La costruzione della nuova diga rischia di cancellare per sempre tutto Puente Viejo. La notizia sarà comunicata nientedimeno che dal sottosegretario Garcia Morales, ma Carmelo e Severo non crederanno alla buona fede dell’uomo, ma penseranno che dietro alle sue affermazioni ci sia la voglia di trarre un vantaggio personale. Raimundo vorrà lasciare Puente Viejo quanto prima, insieme alla moglie, Donna Francisca. La Montenegro creerà un sodalizio con Carmelo e Severo, a dispetto dell’astio che sussiste tra i tre, al fine di impedire al perfido Morales di distruggere Puente Viejo. Per scoprire cosa accadrà nella soap Il Segreto non resta che attendere di vedere le prossime puntata. Il Segreto viene trasmesso su Canale 5 dalle ore 16:35 circa e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.