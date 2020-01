Il Segreto, anticipazioni spagnole: Lucia confessa la verità a Telmo

Non smettono di appassionare i telespettatori italiani le anticipazioni della soap opera Il Segreto. Come rivelano le fonti ufficiali spagnole, Lucia sarà costretta a rivelare a Telmo la verità su Mateo, il figlio che Eduardo crede sia suo. Il Martinez resterà senza parole e vorrà ricongiungersi con la sua amata.

Come svelano le anticipazioni spagnole della soap Il Segreto, Lucia sarà assalita dai sensi di colpa e così deciderà di dire la verità a Telmo riguardo il piccolo Mateo. Tra le lacrime, la Alvarado dirà al Martinez che Mateo è suo figlio. Per tutto questo tempo, ha tenuto per sé in segreto per la paura di essere respinta da lui se solo avesse scoperto che aspettava un bambino. Per tale ragione, continurà Lucia, decise di sposare Eduardo, un uomo difficile ma che potesse dare un futuro a Mateo.

Telmo, commosso dalle parole di Lucia, la abbraccerà, promettendole che d’ora in poi farà di tutto per lei e loro figlio. La Alvarado però lo metterà in guardia, dicendogli che Eduardo, qualora venisse a sapere la verità, perderebbe la testa. I due penseranno così di organizzare la fuga da Acacias per vivere liberi il loro amore.

Dopo essersi scambiati le promesse d’amore, Telmo tornerà a casa mentre Lucia rivedrà Eduardo che, furioso per la sua assenza, la picchierà come sempre. Alla scena assisteranno anche Ursula e il piccolo Mateo, che si rifugerà nella sua stanza disperato. A quel punto, Ursula proverà ad aiutare i due innamorati a fuggire dal paesino iberico.

Mentre Lucia sarà a passeggio con Eduardo, incrocerà Telmo, che proseguirà per la sua strada. Come raccontano le anticipazioni della soap opera Il Segreto però, il marito della Alvarado minaccerà il Martinez. Se non lascerà in pace sua moglie, per lui finirà davvero molto male. Telmo ascolterà le parole intimidatorie di Eduardo?