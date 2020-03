Il Segreto, anticipazioni 8 marzo 2020: Garcia Morales vuole ritrovare il corpo di Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a raccontarci la trama della puntata di domenica 8 marzo 2020. Nel corso di questo avvincente e nuovo appuntamento con la nostra soap preferita vedremo Garcia Morales deciso a ritrovare il corpo di Fernando. Intanto la serenità degli abitanti di Puente Viejo sarà turbata da una misteriosa epidemia.

Per evitare che la diga finisca per sommergere la città, Carmelo appare sempre più deciso ad agire contro il sottosegretario Morales, facendosi giustizia con le sue stesse mani. Se così fosse, il sindaco correrebbe il rischio di trovarsi in guai seri e di fare il gioco del politico.

Anticipazioni Il Segreto: Esther trama per allontanare la madre da Puente Viejo

Marina e Don Berengario finalmente chiariscono i motivi che li hanno portati a lasciarsi. In particolare, la donna racconta a Berengario perché decise di andarsene senza rivelargli che era incinta. Nel frattempo, Esther non sembra più disposta ad obbedire alla madre e pare stia tramando qualcosa con losco individuo di nome Samuel. Quali saranno le reali intenzioni della figlia di Berengario e Marina?

Lo zio di Maria Elena è convinto che qualcuno abbia assassinato Fernando e che l’esplosione al monastero non si sia verificato per causa sua. Morales dà quindi ordine ai soldati di ispezionare il luogo dell’esplosione per ritrovare il corpo del Mesia. Ma Fernando sarà veramente morto, oppure si sarà nascosto da qualche parte in attesa di compiere la sua vendetta?

Raimundo e Francisca sono felici per il ritorno di Maria alla Villa, quando ricevono una notizia inaspettata da parte di Mauricio. Una misteriosa epidemia ha iniziato a rovinare i raccolti e ad uccidere tutti gli animali del paese. Intanto Esther trama contro Marina affinché venga allontanata da Puente Viejo con un tranello. Cosa succederà ora? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.