Il Segreto, anticipazioni 3 marzo 2020: Maria uccide Fernando e salva la vita dei suoi cari

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali come sempre, per svelarci cosa succederà nella puntata di mercoledì 3 marzo 2020, in onda su Canale 5 dalle ore 16.35 circa. Nel corso di questo nuovo appuntamento con la soap spagnola vedremo Maria mettere coraggiosamente fine ai crimini di Fernando e salvare la vita sua e dei suoi amici. Ma, adesso scopriamo insieme meglio la trama.

Fernando ha cercato di liberarsi di Raimundo e Irene, facendoli assassinare con un tranello dai loro stessi amici. Fortunatamente un’intuizione di Francisca ha impedito che Severo, Carmelo e Mauricio sparassero per errore sui due. Dopo il fallimento del suo piano, Fernando riversa la sua follia su Maria. Infatti, una volta recatisi a “La Habana” per regolare i propri aconti con il vero autore della morte di Adela e della povera Maria Elena, Francisca e gli altri si accorgono che il Mesia ha rapito la Castaneda, facendo perdere le proprie tracce.

Anticipazioni Il Segreto: Raimundo scopre dove Fernando tiene Maria

Immediatamente Raimundo si mette ad indagare per scoprire dove Fernando abbia condotto sua nipote. Tutte gli indizi portano Ulloa a credere che il Mesia si sia nascosto con Maria nei pressi di un monastero abbandonato. Parte quindi una spedizione per liberare la giovane e catturare il perfido Mesia.

In realtà Fernando ha deliberatamente fatto scovare la sua posizione con l’intenzione di tendere una trappola mortale a tutti i suoi nemici: il monastero è stato infatti riempito di esplosivi dal Mesia, ed ha intenzione di far esplodere l’edificio una volta che Francisca, Raimundo e gli altri saranno entrati. Dopo di che sarà libero di avere Maria solo per sé.

Mentre si prepara ad attuare il suo piano, ecco però che Maria riesce a mettersi in piedi e attiva il detonatore con ancora Fernando all’interno. L’esplosione che ne scaturisce fa crollare il monastero ponendo fine alla vita di Fernando e salvando invece quella di Maria e di tutti i suoi cari. Cosa succederà ora? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.