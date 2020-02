Il Segreto, anticipazioni 27 febbraio 2020: arriva Marina, la madre di Esther

Cosa ne pensa l’autore

Gianluca Persano - Come c’era da aspettarsi, Esther non è stata del tutto sincera con suo padre Don Berengario. L’arrivo improvviso del vecchio amore di gioventù del sacerdote, nonché madre di Esther, Marina, ha infatti mandato in crisi la giovane che teme ora che la verità possa venire fuori. Sarà interessante vedere come reagirà Berengario quando si troverà davanti alla donna che ha sempre amato.