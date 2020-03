Il Segreto, anticipazioni 2 aprile: Morales dice la verità a Raimundo

Le anticipazioni della puntata di giovedì 2 aprile 2020 della soap opera spagnola Il Segreto rivelano che Don Berengario è ormai deciso a fare un annuncio clamoroso, che turberà non poco gli abitanti di Puente Viejo, che mai possono immaginare cosa ha in serbo il prete per loro. I due si sono ritrovati solo dopo l’arrivo di Esther a Puente Viejo.

Berengario e Marina parlano con Don Anselmo della decisione di lasciare il sacerdozio e abbandonare quindi gli abiti talari per amore di Marina, l’unica donna che ha fatto breccia nel suo cuore e che non ha mai dimenticato nonostante i tanti anni ormai trascorsi.Dal loro amore nacque infatti Esther, anche se Marina per lungo tempo ha lasciato all’oscuro Berengario del frutto del loro amore.

La verità shock di Morales

Sia Berengario che Marina ringraziano Don Anselmo per la sua comprensione, quindi decidono che ormai è tempo di comunicare la loro decisione anche agli altri abitanti della città. Berengario quindi ritiene che il posto più giusto per dare il suo annuncio sia proprio la parrocchia, dove ogni giorno dice messa.

Tra le prime a scoprire le intenzioni di Berengario c’è Consuelo, che se da un lato è molto felice, dall’altro immagina il chiacchiericcio che ci sarà in paese dopo l’annuncio. Nel frattempo anche García Morales rompe il suo silenzio e confessa a Raimundo la verità: è lo zio di Elena, moglie di Fernando, morta il giorno delle nozze.

Nel frattempo si moltiplicano gli sforzi di Francisca e Mauricio per cercare Maria, che è scomparsa. Morales si sente responsabile di aver dato troppa fiducia a Fernando, così decide di mettersi alla ricerca dell’uomo, pensando di trovarlo in un rifugio che entrambi conoscono. Maria è allo stremo, mentre Alfonso ed Emilia decidono di pedinare Morales.

Il sottosegretario riesce a scovare il Mesia in una capanna, dove ammette clamorosamente tutte le sue malefatte, incluso quello che riguarda la moglie. Nel frattempo Marcela confida a Lola tutta la sua preoccupazione per le voci che che riguardano Prudencio, ma lei lo rassicura, dicendo che è solo un piano.

Prudencio aspetta notizie dal fratello, ma nel frattempo rassicura le due donne, dicendo che si occuperà lui di tutto e le sosterrà per ricominciare. L’appuntamento con Il Segreto è per giovedì 2 aprile alle 16,40 circa su Canale 5 oppure in streaming collegandosi al sito di Mediaset Play.