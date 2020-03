Il Segreto, anticipazioni spagnole: la drammatica situazione di Raimundo Ulloa

Le puntate della telenovela Il Segreto sono trasmesse su Canale 5, rete Mediaset, dal lunedì al venerdì dalle ore 16,35. Gli spoiler spagnoli della soap opera Il Segreto ci svelano e ci stupiscono con nuove vicende esclusive. Raimundo Ulloa si ritroverà in una drammatica situazione di salute. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che arriverà a Puente Viejo anche Emilia Ulloa, decisa a trovare un dottore specialista in grado di aiutare Raimundo Ulloa e far rinascere le sue speranze e quelle di Francisca Montenegro; quest’ultima, infatti, si sente anche responsabile per quello che è avvenuto al marito.

Nelle anticipazioni precedenti, difatti, è stato rivelato negli spoiler che è stata Donna Eulalia ad aver ridotto in quel modo Raimundo, perché la malvagia donna voleva far scontare tutte le cattiverie subite da parte di Francisca Montenegro. Così è riuscita a ferirla, riuscendo nel migliore dei modi andando oltre qualsiasi ipotesi.

Francisca e Raimundo partiranno e diranno addio per sempre a Puente Viejo, ma non usciranno per sempre di scena. Prendendo in considerazione gli ultimi spoiler de Il Segreto, si trasferiranno in un paesino nelle vicinanze di Puente Viejo. Qui la Montenegro spererà che, immerso nella quiete e nella pace del posto, Raimundo possa ricordare i bei momenti passati insieme.

Eppure, non accadrà nulla, Francisca non riuscirà a salvare suo marito; poi lei ed Emilia decideranno allora di ricorrere a un medico esperto, uno dei migliori in circolazione. Raimundo Ulloa si trova in una specie di stato di catalessi incontrastabile. Questa situazione dell’uomo farà precipitare nella disperazione Emilia e Francisca.

Oltre a questa situazione dolorosa e apparentemente non riparabile, a Puente Viejo arriveranno degli uomini incappucciati che vogliono fare giustizia. Infine, mentre Emilia aspetterà l’arrivo di un altro specialista per suo padre, la Montenegro la avviserà di aver cancellato la visita perché, le dirà, di essersi stancata di vedere Raimundo soffrire per nulla, e che è sicura che non recupererà più la sua salute.