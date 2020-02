Il Segreto, anticipazioni 19 febbraio: il delirio di Dori e la verità di Berengario

Il Segreto torna mercoledì 19 febbraio 2020 con una nuova imperdibile puntata, dove non mancheranno nuovi momenti clamorosi ed emozionanti, anche grazie al nuovo personaggio che è entrato a far parte del cast e della narrazione della popolare telenovela spagnola firmata da Aurora Guerra, cioè Dori Vilches.

Mentre gli abitanti di Puente Viejo sono alle prese con il piano criminale di Morales e Fernando, l’infermiera di Maria subirà sempre più il fascino e la crescente manipolazione del suo datore di lavoro. Fernando fa infatti leva sui sentimenti ed il trasporto che l’infermiera ha nei suoi confronti, per far si che la donna sia sua complice e regga il piano criminale che ormai sta portando avanti da mesi contro la Castaneda.

Maria ottiene nuove clamorose informazioni

Dori è palesemente innamorata del Mesia, mentre quest’ultimo esorta la donna a continuare la sua farsa con Maria. In cambio Fernando assicurerà a Dori tutto il suo amore, ma questa non è altro che l’ennesima bugia del Mesia, che pur di ottenere ciò che vuole è disposto a fare qualsiasi cosa. Le anticipazioni della puntata di mercoledì 19 febbraio 2020 de “Il Segreto” ci riservano ulteriori novità.

Fernando è animato da un puro spirito di vendetta, l’uomo vuole che la Castaneda soffra e paghi per ciò che ha fatto in passato, quindi il suo intento è quello di farla stare quanto più a lungo possibile sulla sedia a rotelle. La Vilches non regge allo stress, la donna verso sera appare visibilmente sfasata, tanto che Maria si approfitta di questo stato di apparente alterazione della sua infermiera, inducendola a farla parlare. Dori sembra davvero in una situazione di delirio.

L’occasione è quindi propizia per capire quali sono i reali rapporti che legano Dori al Mesia. Nel frattempo i piani di Esther verranno interrotti dall’arrivo in città di Don Anselmo, a cui Berengario racconterà la verità sui veri rapporti che lo legano alla giovane ragazza. Il grande amore per la madre di Esther è ancora vivo nei ricordi di Berengario, che è all’oscuro del fatto che presto rincontrerà la donna.