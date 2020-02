Il Segreto, anticipazioni 18 febbraio 2020: Maria chiede aiuto a Irene

Le anticipazioni de Il Segreto si fanno sempre più avvincenti. Nel corso della puntata di martedì 18 febbraio 2020, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16.30, vedremo Maria temere per la propria incolumità: la giovane, cercando di non farsi scoprire da Fernando, invierà un’accorata richiesta d’aiuto a Irene. Ma, adesso scopriamo assieme meglio la trama di questo nuovo episodio della soap spagnola.

Dopo aver narcotizzato di nascosto Dory, Maria è riuscita a scoprire alcuni episodi del passato dell’infermiera, che questa le aveva tenuto nascosto. Ponendo delle domande alla donna mentre è in stato di trance, Maria è venuta così a sapere dell’esistenza di una certa Clara e dei suoi bambini.

Anticipazioni Il Segreto: Raimundo incoraggia i paesani a resistere a Morales

Maria con un pretesto manda a chiamare Irene e le consegna una lettera, in cui oltre a chiederle disperatamente aiuto la prega di indagare sul passato della Vilches, e di scoprire l’identità della misteriosa Clara e dei suoi figli, che secondo lei starebbero correndo un grave pericolo. Ciò che la Castaneda continua ad ignorare è che la Vilches è follemente innamorata di Fernando, e che insieme a lui sta cercando di sabotare sul nascere ogni sua possibilità di guarigione.

Proprio il marito di Irene, Severo Santacruz viene a conoscenza che Carmelo ha stretto un patto con il Mesia ed è deciso a scoprire al più presto che cosa il suo amico abbia in mente di fare. Nel frattempo, Raimundo incoraggia gli abitanti di Puente Viejo a non arrendersi e a proseguire la lotta contro Garcia Morales, che come sappiamo ha intenzione di costruire un bacino idrico che sommergerà completamente la cittadina.

Il marito di Francisca è infatti ancora convinto che si possa fare qualcosa per fermare l’azione del sottosegretario e non intende assolutamente darsi per vinto. Riuscirà Ulloa a salvare Puente Viejo e tutti i suoi abitanti? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.