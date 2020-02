Il Segreto, anticipazioni 17 febbraio: Lola è in pericolo di vita

Le anticipazioni della puntata di lunedì 17 febbraio 2020 della soap opera Il Segreto – in onda alle 16,35 circa su Canale 5 – rivelano che presto la Castaneda scoprirà delle inquietanti verità sulla sua infermiera Dori, mentre Carmelo chiederà a Severo di farlo partecipe della sua strategia per neutralizzare una volta e per tutte il Mesia.

Maria escogita un modo per far parlare la sua infermiera, senza che questa se ne renda conto. La donna infatti ha deciso di somministrare un farmaco speciale alla Vilches, ovviamente a sua insaputa. Grazie a questo stratagemma la Castaneda porrà a Dori delle domande su Clara. Un donna che ha un legame speciale con la sua infermiera.

La verità di Dori

La Castaneda cercherà di prendere informazioni su Clara anche grazie ad una giornalista, Irene; le due donne organizzeranno un incontro segreto così finalmente Maria avrà un quadro più completo della situazione. Qual è il legame che lega Clara a Dori? Grazie a questa risposta la Castaneda potrà avvicinarsi sempre più alla verità, mettendo così con le spalle al muro la sua infida infermiera.

Anche per Lola le cose non si mettono bene, perché la donna dopo aver accettato la proposta di matrimonio di Prudencio ha scatenato l’ira della Montenegro, che ora la vuole morta. Ma non è solo lei a volere la morte della ragazza. Fernando e Carmelo daranno appuntamento a Morales, ma ben presto l’arroganza, la prevaricazione del sottosegretario indurranno Carmelo a lasciare soli Fernando ed il Morales.

E’ evidente che i due sono d’accordo nell’assurdo intento di distruggere gli abitanti di Puente Viejo. Sono tante le persone che hanno abbandonato la città, ma ancora c’è un piccolo gruppo di oppositori che non intende mollare ed è deciso ad andare avanti e cercare di salvare il paese. Ci riusciranno? Nel frattempo Esther dovrà vedersela con un nuovo inaspettato problema.