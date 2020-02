Il Segreto, anticipazioni 16 febbraio 2020: Dori e Fernando sono amanti!

Le anticipazioni de Il Segreto si fanno sempre più avvincenti. In questo nuovo appuntamento con le vicende di Puente Viejo ci occuperemo della puntata di domenica 16 febbraio 2020, in onda su Canale 5 a partire dalle 16.20 circa. Finalmente sarà fatta luce sul legame tra Dori e Fernando: scopriremo infatti che i due non sono solo complici, ma anche amanti. Maria cercherà poi di indagare per proprio conto sul passato dell’infermiera.

Dopo aver assistito ai continui miglioramenti di Maria, Fernando va su tutte le furie e raggiunge Dori nella sua stanza per rimproverarla pesantemente. Dal dialogo che intercorre tra i due si capisce che la Vilches esegue gli ordini di Fernando non per un tornaconto economico, ma perché follemente innamorata di lui.

Anticipazioni Il Segreto: Maria droga Dori per poterle fare alcune domande

Ormai completamente soggiogata dall’oscuro fascino del Mesia, Dori gli rinnoverà nuovamente la sua fedeltà, dicendo che eseguirà alla lettera ogni suo ordine, costi quel che costi. Fernando sfrutta così il potere che esercita sulla Vilches per chiederle di continuare ad ingannare Maria, praticandole l’agopuntura in punti in cui non possa trarne beneficio.

Maria decide di agire per scoprire cosa nasconde Dori: somministra un farmaco all’infermiera per farla addormentare, così da poterle rivolgere alcune domande su Clara, la donna che aveva nominato quando si era trovata in stato di trance. Dalle risposte che l’infermiera le dà, Maria capisce di trovarsi in pericolo e inizia a temere per la sua incolumità.

Cercando di non dare nell’occhio, la figlioccia di Francisca si mette quindi in contatto con Irene e le chiede di indagare sulla misteriosa Clara e sui suoi bambini, i quali potrebbero, secondo Maria, correre un grave pericolo. Nel frattempo, Severo chiede a Carmelo di metterlo al corrente riguardo ai suoi piani su Fernando. Cosa succederà? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.