Il Segreto, anticipazioni 10 febbraio: Don Berengario fa un annuncio clamoroso

Le anticipazioni della puntata di lunedì 10 febbraio 2020 della telenovela di Canale 5 Il Segreto rivelano che con grande sorpresa di tutti Don Berengario prenderà una decisione senza precedenti, mettendo quindi a tacere una volta e per tutte le maldicenze di quella lingua biforcuta di Dolores in merito al legame tra il prete ed Esther.

La nuova arrivata a Puente Viejo ha davvero un legame molto stretto con il prete; in molti ritengono che tra i due ci sia una tresca, ma nulla di più sbagliato, poiché Esther, è la figlia di Marina, una vecchia fiamma di don Berengario. Allora novizio, il prete ebbe una relazione molto passionale con la donna, che poi sparì nel nulla.

Don Berengario rivela pubblicamente la natura del suo rapporto con Esther

Berengario proseguì quindi la sua strada e diventò prete, mentre Marina preferì non avere più alcun contatto con Berengario. Il perché si scoprirà quindi molti anni dopo, quando Esther irromperà nella vita del parroco con una notizia davvero straordinaria. Secondo il racconto della ragazza il prete è in realtà il suo papà naturale.

Berengario, nonostante tutto, è a dir poco felice di riconoscere Esther come sua figlia, anche in considerazione dei modi gentili ed affabili con cui la giovane si è presentata ed ha carpito la sua benevolenza. Ma se Berengario mostra tanta felicità c’è qualcuno a Puente Viejo che la pensa diversamente, non celando la sua ostilità nei confronti della nuova arrivata.

Dolers non vede di buon occhio la donna, ritenendola coinvolta in una relazione passionale con il prete. Un equivoco che viene messo a tacere dalle dichiarazioni di Berengario, che rivelerà pubblicamente di essere il padre di Esther. Ma questo non basterà a Dolores per calmarsi e cambiare idea sulla ragazza, che sarà continuamente messa sotto controllo dagli abitanti del paese.