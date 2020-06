Il Paradiso delle Signore, si avvicina il ritorno sul set: le riprese cominceranno il 30 giugno

Si avvicina il ritorno sul set degli attori della soap opera di Rai 1, “Il Paradiso delle Signore” dopo alcuni mesi di stop dovuti all’emergenza sanitaria. Le riprese riguardanti la quinta stagione della serie tv riprenderanno a partire dal prossimo 30 giugno, una data importante per il cast della soap desideroso di tornare a interpretare i personaggi affidati.

Il ritorno delle riprese avverrà negli studi Videa, lo stesso che ospita la terza stagione della fiction ispirata alla penna di Alessia Gazzola e intitolata “L’Allieva”. Le conferme sul giorno esatto del ritorno sul set de Il Paradiso Delle Signore sono arrivate dai protagonisti del prodotto televisivo. Ne sono esempi l’attrice Giulia Arena che veste i panni di Ludovica e l’attore Alessandro Tersigni, nel ruolo di Vittorio Conti.

Le parole della giovane attrice che interpreta il ruolo di Ludovica

La giovane interprete ed ex miss Italia ha annunciato alcune novità in merito al periodo di messa in onda della serie televisiva, divenuta nel corso di questi anni parte integrante dell’azienda di stato. Giulia Arena ha spiegato come è avvenuta la decisione di riaprire il set, attraverso queste parole: “Mi ha chiamato il produttore per confermarmi che ricominceremo a girare il 30 giugno”.

Inoltre ha reso nota un’altra novità che rappresenta il maggior interrogativo all’occhio dei milioni di spettatori, con l’intento di sfatare qualsiasi tipo di tabù. Queste le dichiarazioni dell’attrice 26enne sul ritorno nella fascia pomeridiana de “Il Paradiso delle Signore Daily”: “Torneremo finalmente nelle case di tutti a inizio settembre”.

In precedenza su tale questione era intervenuto anche il protagonista Alessandro Tersigni, il quale aveva già sottolineato l’intenzione di una ripresa graduale nel mese di giugno. Infine, seguendo le disposizioni, ogni attore sarà sottoposto a tampone settimanale, lo stesso discorso vale per gli Studi Videa che dovranno essere sanificati tutti i giorni.