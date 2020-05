Il Paradiso Delle Signore, Giulia Arena e la campagna contro il cancro

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Giulia Arena non finisce mai di stupire, ha tutte le carte in regola per avere tanti successi in televisione e al cinema. Oltre alla sua bellezza, ha dimostrato un grande talento mettendosi a confronto con un personaggio piuttosto impegnativo, come è il caso di Ludovica capace di dividere i milioni di telespettatori italiani.