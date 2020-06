Il Paradiso Delle Signore, Federica De Benedittis sull’inizio delle riprese: "Non so ancora darvi la risposta"

Federica De Benedittis dall’inizio della soap opera andata nell’orario pomeridiano, “Il Paradiso Delle Signore Daily”, è una delle protagoniste: sono passati due anni. L’attrice ha avuto modo di rispondere sui social ad alcune domande ricevute dai tanti fan che le pongono interrogativi soprattutto in merito al ritorno della messa in onda su Rai 1 delle nuove puntate del prodotto televisivo.

In particolare la domanda ha fatto riferimento alla possibile data di inizio delle riprese della soap opera, la cui formula ha conquistato il pubblico italiano. La moglie dell’attore Giulio Corso ha fatto intendere di non conoscere notizie nel merito riguardo al ritorno sul set per la quinta stagione de “Il Paradiso Delle Signore”.

Le parole dell’attrice sul possibile inizio delle riprese della soap opera di Rai 1

Queste sono state le dichiarazioni di Federica De Benedittis che si è espressa in questi termini: “Ad oggi il set della serie non è ancora stato riaperto e gli attori sono in attesa di ricevere la telefonata che cambi le carte in tavola”. L’interprete ha fatto una stories su Instagram dove ha fatto alcune precisazioni ai fan su tale argomento affermando: “E’ una domanda che mi fate continuamente, in realtà non so ancora darvi la risposta”.

Allo stesso tempo Federica De Benedittis ha ribadito che la produzione intera della soap opera sta lavorando intensamente per tornare alla normalità il più presto possibile.

Queste sono state le parole dell’attrice che interpreta il ruolo della Venere Roberta Pellegrino: “So soltanto che stanno lavorando tantissio per permetterci di tornare a lavorare al più presto e in sicurezza, quindi speriamo bene”. Nel frattempo l’attrice ha avuto la possibilità di passare maggior tempo con il marito Giulio Corso, la cui presenza all’interno della soap opera Il Paradiso Delle Signore, è divenuta perlopiù saltuaria.