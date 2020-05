Il Paradiso Delle Signore, le parole di Pietro Masotti: "A Roberta ci tiene davvero, non è un capriccio"

Pietro Masotti in questa seconda stagione de “Il Paradiso Delle Signore Daily“ è riuscito a divenire uno dei protagonisti indiscussi, attraverso l’interpretazione del personaggio di Marcello. L’attore ha avuto modo di fare alcune rivelazioni intorno al ruolo da lui interpretato, sottolineando che ci sarà la possibilità di assistere a delle novità nelle puntate inedite e che si dovranno girare.

Queste sono state le dichiarazioni al riguardo: “Sicuramente si scoprirà qualcosa di più del passato di Marcello e Angela ma noi attori non sappiamo ancora cosa nello specifico”. Ha spiegato di non conoscere precisamente cosa accadrà intorno alla figura del Barbieri, dicendo: “Gli sceneggiatori di solito comunicano le trame una o due settimane prima”.

Nelle puntate di questa stagione il pubblico ha potuto conoscere il passato della famiglia Barbieri e i motivi per i quali Marcello ha dovuto affrontare il carcere. Allo stesso tempo Pietro Masotti ha voluto porre l’accento anche sul rapporto con Roberta, facendo notare il coinvolgimento amoroso del socio di Salvatore Amato.

Ha ribadito che non si tratta di una semplice attrazione, attraverso queste parole che non lasciano alcun dubbio: “A Roberta ci tiene davvero”. L’intreccio amoroso è piuttosto complicato, considerato che Roberta è legata sentimentalmente a Federico.

Bisognerà attendere la prossima stagione per scoprire gli sviluppi intorno a questo triangolo amoroso e Masotti ha difeso il suo personaggio, considerato una persona incapace di potersi impegnare in una relazione.

Lo ha spiegato in questi termini: “Marcello non è insensibile, anche lui patisce, ha le sue turbe d’amore, a Roberta ci tiene davvero, non è un capriccio”. Infine, parlando del possibile ritorno sul set, ha affermato: “Spero che le riprese de Il Paradiso Delle Signore riprendano al più presto”.