Pietro Masotti, vita privata e il sogno di prendere parte a un progetto internazionale

L’attore Pietro Masotti è stato protagonista di una recente intervista a “Tv soap”, dove ha avuto modo di parlare del suo rapporto con il personaggio di Marcello interpretato ne “Il paradiso delle signore 4”. Ha posto l’accento sull’evoluzione del suo personaggio, inizialmente visto come un seduttore e vittima del gioco d’azzardo. In seguito c’è stata una svolta, al punto che il giovane uomo si è rimboccato le maniche fino a divenire il proprietario del bar. Nel corso della chiacchierata, Masotti ha fatto notare che condivide con la figura di Marcello l’arrivo nella grande città per realizzare i propri sogni.

Pietro Masotti si è definito come una persona leale nei confronti di tutti e ha sottolineato che anche l’aspetto fisico è importante per un attore. Queste sono le sue dichiarazioni al riguardo: “Per questo mestiere bisogna anche studiare, prepararsi”. L’attore ha voluto chiarire quanto sia fondamentale lo studio, ma al tempo stesso ha parlato della sua passione per la palestra, con l’intento di rimanere sempre in forma.

Le rivelazioni dell’attore

L’intervista all’attore ha dato l’occasione di far conoscere al pubblico l’interprete del personaggio di Marcello che ha raccontato anche degli aspetti della sua vita privata.

In particolare Pietro Masotti ha svelato di essere impegnato con una ragazza: “Si sono fidanzato, quindi ho la serenità nel cuore”. Inoltre, in riferimento alla tematica amorosa, ha parlato delle contraddizioni con la figura di Marcello in quanto, a differenza di quest’ultimo, non ha mai avuto il bisogno di fare il seduttore nella quotidianità.

Ha rivelato, inoltre, che un’altra delle sue passione è quella di andare al cinema nel tempo libero, con il sogno di poter lavorare in una pellicola di rilievo. Ha svelato che, nel corso del fine settimana, ama seguire le partite di calcio, sottolineando la sua ammirazione nei confronti di Francesco Totti. Infine ha evidenziato che vorrebbe prendere parte a un progetto internazionale.