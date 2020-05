Anticipazioni "Il Paradiso Delle Signore 4": nelle nuove puntate torneranno Flavia e Nicoletta

Non mancano le novità all’interno della soap opera “Il Paradiso Delle Signore”, in attesa delle riprese per la messa in onda delle nuove puntate che vedranno il ritorno di personaggi noti. Il riferimento è alla figura di Flavia Brancia Di Montalto che ha ribadito in una recente intervista la certezza della sua presenza per la fine delle puntate di questa stagione.

Non ci sono certezze sul periodo di ritorno sul set degli attori, ma nel frattempo è arrivato l’annuncio di Magdalena Grochowska. Quest’ultima ha spiegato i motivi che portano la figura da lei interpretata a ritornare nella città di Milano, attraverso queste parole: “Flavia tornerà, avrei dovuto girare a marzo, ma ciò ha coinciso con il lockdown, ragion per cui non è stato possibile andare sul set per i nuovi episodi”.

L’attrice ha sottolineato i connotati principali che caratterizzano la figura di Flavia distintasi per il carattere controverso: “Per ora è stata un personaggio forte, ha tenuto anche testa alla contessa Adelaide”. Nel corso dell’intervista a “Tv Soap”, la Grockwoska si è concentrata anche su altri aspetti che fanno riferimento alla lite con il commendator Umberto.

Ha fatto intendere che il suo ritorno potrebbe essere dato dall’intenzione della donna di attuare un piano di vendetta ai danni del Guarnieri. Queste dichiarazioni dell’attrice fanno venire qualche dubbio nel merito: “Potrebbe vendicarsi di Umberto”.

Ha continuato dicendo che si tratta di un personaggio che può avere una nuova evoluzione all’interno della soap, al punto da poter regalare delle sorprese inaspettate. Al riguardo Magdalena Grochowska si è espressa in questi termini per fare chiarezza: “Le possibilità di trama per lei sarebbero multiple, potrebbe tornare per vendicarsi di Umberto e affossarlo completamente, ad esempio”.