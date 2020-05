Il Paradiso Delle Signore, Francesca Del Fa difende il suo personaggio: "Dice sempre la verità"

Francesca Del Fa ricopre un ruolo importante all’interno della soap opera di Rai 1, “Il Paradiso Delle Signore“ dove interpreta il ruolo della controversa Irene. Nel corso dell’intervista la giovane attrice è stata molto minuziosa nel descrivere a fondo il personaggio affidatole, sottolineando che ha un animo sensibile e giustificato questo carattere legato al passato.

In primo luogo l’interprete si è concentrata sull’evoluzione avuto nella seconda stagione de “Il Paradiso Delle Signore Daily“ dal suo personaggio. Queste le parole al riguardo: “Questo cambiamento è importante perchè un personaggio deve essere a tutto tondo, non bidimensionale”. Allo stesso tempo ha precisato di essere rimasta sorpresa quando, inizialmente, le è stato affidato questo ruolo mai interpretato prima per similarità: “Non avevo mai fatto un ruolo da cattiva”.

Le parole dell’attrice sul personaggio da lei interpretato nella soap

Ha continuato dicendo di essere contenta per la possibilità di confrontarsi con i tanti volti della figura di Irene. Lo confermano queste parole che non lasciano alcun dubbio: “Mi sono divertita ampliando il personaggio con varie sfaccettature che il pubblico ha potuto vedere, ed è stato interessante”.

Inoltre questa stagione è stata fondamentale per Irene, in quanto ha dato la possibilità ai telespettatori di conoscerla in maniera più approfondita. L’attrice lo ha ribadito spiegando anche le cause che possono cambiare una persona: “Un personaggio non è mai cattivo di base, c’è sempre dietro qualcosa, magari in passato è stato ferito, tutto sommato, non è cattiva”.

L’attrice ha continuato prendere le difese del suo personaggio che deve scrollarsi di dosso le paure: “E’ cinica, ma dice sempre la verità, nel bene o nel male è sincera, diretta”. Infine riguardo alla popolarità ha affermato: “Mi fa piacere l’affetto del pubblico che ci guarda da casa, trovare le persone che mi fermano e mi ringraziano per quello che faccio”.