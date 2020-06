Il Paradiso Delle Signore 5, le parole di Roberto Farnesi: "Torna qualcosa dal passato"

Roberto Farnesi è uno dei protagonisti indiscussi della soap opera di Rai 1, “Il Paradiso Delle Signore” che non ha potuto concludere la stagione nel modo giusto a causa dell’emergenza sanitaria. L’attore è stato protagonista di un’intervista a “Tv Serial”, dove ha posto l’accento in merito alla quinta stagione facendo notare che potrebbe venire dei retroscena sul passato del commendator Guarnieri. Farnesi ha fatto intendere che nuovi ostacoli complicheranno la vita di Umberto, attraverso queste parole: “Torna qualcosa dal passato di Guarnieri”.

La quarta stagione della soap opera si è interrotta con la scoperta sul reale padre di Federico Cattaneo: si tratta di Umberto. La terza stagione de “Il Paradiso Delle Signore Daily” dovrebbe tornare con questo tema al centro delle trame che metterà suspense nell’animo dei telespettatori.

Le parole dell’attore che ha svelato alcune novità sulla quinta stagione della soap

Queste sono state le dichiarazioni di Roberto Farnesi su tale questione: “Qualcosa sicuramente legato a questo figlio che non sapeva di avere, il commentatore Guarnieri, quindi lì ci può essere qualcosa dal passato che torna ma in questo sono maestri gli autori”.

Inoltre Roberto Farnesi ha riconosciuto il merito agli autori della soap opera per la capacità di trovare dei colpi di scena capaci di attirare l’attenzione del pubblico. L’interprete toscano si è espresso in questi termini: “Sicuramente sapranno trovare qualcosa di accattivante, di straordinario. Ci vorrebbe un colpo di scena ma inerente a questa parte del trascorso di Guarnieri”.

Roberto Farnesi ha anche colto l’occasione per fare i complimenti ad Antonella Attili e Pietro Genuardi per la loro bravura: “La storia tra Agnese e Armando mi è piaciuta, sono molto bravi gli attori che li interpretano, vedremo come si evolverà”. Infine sull’emergenza sanitaria ha affermato: “Brutta esperienza che ci ha insegnato ad apprezzare ancora di più quello che prima davamo per scontato”.