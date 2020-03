Il Paradiso delle Signore 4, puntate dal 16 al 20 marzo: Luciano prova a ricucire i rapporti con Silvia

Non mancano le novità all’interno della soap opera di Rai 1, “Il paradiso delle signore“, divenuta nel corso di questi anni un appuntamento imperdibile per i milioni di telespettatori. Le anticipazioni degli appuntamenti che partono da lunedì 16 fino a venerdì 20 marzo sottolineano che Rocco vivrà momenti di tristezza, dovuti all’assenza di Marina, ma ci sarà un’altra persona pronta ad approfittare della situazione. Si tratta di Irene che proverà ad avere un riavvicinamento con il cugino di Salvatore.

Nel frattempo Riccardo sarà sul punto di prendere una drastica decisione, ma i suoi piani cambieranno dopo una notizia inaspettata. Il giovane Guarnieri si dimostrerà intenzionato a lasciare Ludovica, ma la ragazza avrà in mente altri progetti con il figlio di Umberto (Roberto Farnesi).

La decisione definitiva di Riccardo di mettere fine alla storia con Ludovica

La Brancia si metterà d’accordo con Adelaide (Vanessa Gravina) per fare una sorpresa poco gradita a Riccardo (Enrico Oetiker): vorrà annunciare il loro fidanzamento.

Ci saranno dei problemi di immagine per Il paradiso delle signore, in quanto i critici della moda faranno una recensione piuttosto scadente per quanto riguarda la collezione dei bikini. Ludovica comincerà ad avere dei dubbi sulla reale sincerità di Achille e deciderà di mettere al corrente della situazione Umberto, al quale comunicherà le proprie perplessità.

Angela avrà paura di non poter avere una relazione con Riccardo, non ritenendosi all’altezza del Guarnieri. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Luciano (Giorgio Lupano) che farà una scelta sorprendente riguardo al rapporto con la moglie. Il dottor Cattaneo, in occasione del suo compleanno, deciderà di invitare Silvia con l’intento di ricucire i rapporti per il bene esclusivo del figlio Federico. Riccardo comunicherà alla famiglia la sua decisione di lasciare Ludovica per dichiararsi ad Angela e riceverà l’appoggio del padre, mentre la zia avrà un parere opposto.