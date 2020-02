Il paradiso delle signore: Enrica Pintore e Tommaso Basili, la coppia del momento

Enrica Pintore e Tommaso Basili rappresentano la coppia del momento all’interno della soap opera di Rai 1, “Il paradiso delle signore” dove interpretano rispettivamente i personaggi di Clelia ed Ennio. Quest’ultimo è noto per essere il proprietario di un importante cinema, mentre Clelia si distingue per il suo attaccamento al lavoro con una vena malinconica.

Recentemente l’attrice è stata protagonista di un’intervista al settimanale “Tv sorrisi e canzoni”, nel corso della quale ha avuto modo di parlare degli sviluppi amorosi presenti nella vita della capocommessa. Enrica Pintore ha ottenuto la notorietà anche grazie alla partecipazione a serie televisive di successo, come “Don Matteo” e “Un medico in famiglia”.

L’intervista ai due protagonisti

Nel corso della chiacchierata con il settimanale, la Pintore ha posto l’accento sul personaggio di Clelia, intrecciato con quello di Ennio. Queste sono state le dichiarazioni al riguardo dell’ex miss Italia che, al riguardo, ha affermato: “Quello tra Clelia ed Ennio è stato un incontro folgorante, lei ne è affascinata, sebbene non sia una donna dai grandi slanci”.

La protagonista femminile de Il paradiso delle signore ha definito la figura di Ennio come “un uomo affabile e galante”, al punto che potrebbe cedere di fronte al fascino della new entry. Inoltre l’incontro con Ennio può essere anche visto come la conseguenza della distanza da Luciano.

Nel corso dell’intervista a Tv sorrisi e canzoni, Enrica Pintore ha posto l’accento sulla propria vita privata rivelando di essere impegnata: “Sono fidanzatissima da 13 anni, il mio ragazzo non fa parte del mondo dello spettacolo, siamo cresciuti insieme”.

Anche Tommaso Basili, interprete di Ennio, è stato protagonista dell’intervista a Tv sorrisi e canzoni ricordando il suo provino: “Mi presentai a un casting per Il Paradiso, ma per un ruolo diverso”. L’attore ha spiegato di sentire sin da subito questo personaggio molto vicino a lui e ha parlato della vita privata: “Per fortuna sono inciampato nella persona giusta, la mia fidanzata, e ora sono felice”.