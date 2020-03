Il paradiso delle signore 4, Emanuel Caserio: "Imparare il dialetto siciliano non è stato facile"

Emanuel Caserio è uno dei protagonisti più amati e apprezzati della soap opera di Rai 1, “Il paradiso delle signore 4“, grazie all’interpretazione del personaggio di Salvatore Amato. Il giovane attore, in una recente intervista al settimanale “Tv mia”, ha posto l’accento sulla difficoltà a imparare il siciliano, ma è riuscito in maniera magistrale in questo compito. Caserio, però, ha fatto notare il lavoro importante da lui fatto per interpretare nel migliore dei modi questo personaggio, come dimostrano le sue parole: “Non è stato facile”.

L’attore è divenuto una garanzia per la soap opera ed è il secondo anno che fa parte della famiglia de “Il paradiso delle signore daily“. Nel corso dell’intervista, l’interprete del personaggio di Salvatore ha ribadito che la sua paura più grande era quella di mettersi a confronto con il dialetto della Sicilia.

Le dichiarazioni del giovane attore sulla sua famiglia che lo segue sempre

Queste sono state le parole dell’attore che ha affermato a riguardo: “Imparare il dialetto siciliano non è stato facile, per prepararmi ho chiesto a una mia cara amica originaria della Sicilia”. Inoltre Emanuel Caserio ha fatto delle rivelazioni inaspettate, in quanto ha sottolineato che ha delle radici siciliane.

Il motivo è legato al fatto che la madre è nata in Sicilia, sebbene poi si sia trasferita: “Non ha mai vissuto là, però mi piace pensare che sia una coincidenza significativa avere ottenuto la parte di un siciliano”.

L’attore ha parlato di destino e, durante la chiacchierata con Tv mia, ha posto l’accento sul rapporto speciale con i suoi genitori che non perdono una puntata de Il paradiso delle signore. Queste sono state le parole di Caserio sulla sua famiglia: “Mamma mi segue in tv due volte nello stesso giorno, prima guarda la puntata al pomeriggio, poi insieme a mio padre, rivede la replica serale”.