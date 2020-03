Il paradiso delle signore 4, Ilaria Rossi rassicura il pubblico: "Gabriella non tradirà Salvatore"

La soap opera “Il paradiso delle signore” sta ottenendo dei risultati sempre più importanti in termini di ascolti. Sono arrivate le parole da parte di due protagonisti del prodotto televisivo che hanno avuto modo di dare delle anticipazioni intorno ai personaggi interpretati, attraverso una diretta su Instagram. Si tratta dell’attrice Ilaria Rossi e dell’attore Emmanuel Caserio che vestono rispettivamente i panni di Gabriella e di Salvatore.

In primo luogo hanno sottolineato che per il momento, in vista di questa emergenza, che le riprese sono sospese in attesa di una nuova comunicazione. Queste sono le dichiarazioni al riguardo, per fare dei chiarimento intorno allo stop alle riprese: “Aspettiamo direttive”. Non sono mancati i messaggi da parte degli attori, come Giorgio Lupano e Giulia Arena che hanno voluto invitare le persone a rimanere a casa, per il bene di tutti.

Le parole dei due protagonisti

Emmanuel Caserio e Ilaria Rossi, all’interno dei propri profili social, hanno posto l’accento sul problema coronavirus, attraverso queste parole: “Non possiamo girare le nuove puntate per ora, aspettiamo le direttive, speriamo che il problema si risolva il prima possibile”. I due protagonisti hanno fatto notare la consapevolezza della situazione, ma non ci sono dubbi sul fatto che ci vorrà del tempo prima dell’inizio delle riprese.

Ilaria Rossi ed Emmanuel Caserio hanno colto l’occasione per fare un appello al pubblico: “Bisogna essere consapevoli di quello che sta succedendo se vedete il supermercato pieno non affollatelo, non andiamo a trovare i nostri nonni”. Hanno continuato facendo un ringraziamento ai medici che sono dei salvatori, definendoli come “degli eroi”.

Nel corso della diretta di Instagram, l’attore e l’attrice hanno fatto delle rivelazioni ai fan per quanto riguarda la storia d’amore di Gabriella e Salvatore. Queste sono le parole di Ilaria Rossi che, al riguardo, ha affermato: “Gabriella non tradirà Salvatore”.