Il GF Vip vince la sfida degli ascolti: tante sorprese e le scuse di Alfonso Signorini

Durante la puntata del “Grande Fratello Vip” andata in onda ieri sera, è arrivato il chiarimento tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Alfonso Signorini ha voluto chiedere scusa per ciò che è accaduto durante la scorsa puntata. Il confronto-scontro tra le due donne ha causato una valanga di commenti negativi fuori la casa del GF Vip per le parole offensive di Antonella Elia.

L’opinionista del reality show ha insultato Samantha definendola arrogante, dall’altra la De Grenet l’ha invitata a non utilizzare parole del genere riguardo la sua forma fisica. Durante la serata di ieri la modella Dayane Mello ha ricevuto una sorpresa inaspettata dalla madre, che non vedeva dall’età di tredici anni. La madre Yvone, nel video mandato in onda, in realtà chiarisce alcune cose a suo dire non vere raccontate dalla modella.

Dayane in questi mesi ha raccontato l’infanzia difficile vissuta in Brasile dovuta anche all’assenza della figura materna. La mamma di Dayane ha raccontato di aver sofferto molto durante la sua vita e di non aver avuto nessun aiuto dal padre di Dayane, ma di non essere arrivata a prostituirsi. La signora Yvone ha poi aggiunto: “Figlia, lascia tua madre tranquilla. Vivi la tua vita. Io ti amo sì e ti chiedo di smetterla di dire queste cose”.

Dayane si è mostrata indifferente alle parole della madre, affermando che non conoscendola non prova alcun sentimento. Anche Rosalinda Cannavò ha ricevuto una sorpresa dal fidanzato Giuliano in occasione del loro anniversario. La ragazza, che durante il programma è maturata come donna, nelle scorse settimane aveva messo in dubbio il suo rapporto con il fidanzato, affermando di volere di più dalla sua relazione.

Dopo l’uscita di Mario Ermito, che all’interno della casa non ha purtroppo instaurato un buon rapporto con Tommaso Zorzi, al televoto al momento si trovano: Stefania Orlando, Cecilia Capriotti, Dayane Mello e Carlotta dell’isola. Chi uscirà? Lo scopriremo molto presto.