GF Vip, scontro tra Antonella Elia e Samantha De Grenet: "Non strumentalizzare la tua malattia"

Durante la penultima puntata del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, abbiamo assistito a un durissimo scontro tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. L’opinionista in quella circostanza è entrata negli studi di Cinecittà per chiarire alcuni argomenti del passato con l’ex concorrente de “L’Isola dei famosi”.

Il loro confronto però finisce subito nel trash di cattivo gusto, dal momento che Antonella Elia ci mette pochi minuti a lanciarle delle offese pesanti, accusandola di essere ingrassata e invecchiata nel giro di pochi anni. Sul web si è scatenato immediatamente il caos, siccome la De Grenet ha preso peso a causa di un tumore e le cure hanno avuto delle forti ripercussioni sul suo peso.

Il chiarimento tra Antonella Elia e Samantha De Grenet

Come riportato testualmente dal sito “Today“, Alfonso Signorini ha voluto parlare del faccia a faccia avvenuto nella scorsa diretta: “La scorsa settimana doveva avvenire un confronto, ma quello che è successo è diverso. Sarò poi Antonella a spiegarci le sue ragioni, lei si è solo limitata ad insultare, nonostante io e la produzione avessimo altro in mente”.

Ad aprire il discorso è Antonella Elia, in cui dichiara che non era a conoscenza del tumore: “Ho grande rispetto della malattia e del dolore, non so come tu abbia pensato che io volessi colpire la tua malattia”. Arriva però immediatamente la frecciatina di Samantha De Grenet, in cui le sottolinea che non si dovrebbe mai attaccare una persona appellandosi al suo aspetto fisico.

La Elia però non si tira indietro e contrattacca la De Grenet: “Stai strumentalizzando la malattia che io conosco e non mi permetterei di colpire nessuno su ciò! Non strumentalizzare. Ci sono passata anch’io purtroppo e non l’ho mai detto, dovresti essere meno arrogante e aggressiva, la mia era solo una battuta per sdrammatizzare”. Il secondo confronto termina con Alfonso Signorini che chiede scusa al pubblico da casa rivelando di essersi rammaricato per non aver oscurato nella scorsa diretta gli attacchi della Elia fatti alla De Grenet.