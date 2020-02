Il cantante mascherato, vince il coniglio di Teo Mammucari. Ecco i nomi di tutti i personaggi nascosti sotto le maschere

Il coniglio interpretato da Teo Mammucari ha vinto la prima edizione di “Il cantante mascherato“, trasmissione in onda su Rai 1 con la conduzione di Milly Carlucci. Un format vincente, poiché ha registrato sempre degli ottimi ascolti in queste quattro puntate.

Uno dei giudici di “Tú sí que vales” dopo il suo trionfo dichiara: “Ringrazio mia figlia Giulia, che ha detto fai questo programma. Ho lavorato con tante signore della tv, mi mancava una grande signora come Milly. Il programma non lo ha vinto Teo Mammucari, ma Milly Carlucci. Ha avuto il coraggio di fare una cosa che non si vede da tempo, una cosa nuova. Si è presa una grande responsabilità”.

Gli altri concorrenti de “Il cantante mascherato”

La giuria, composta da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto, Ilenia Pastorelli, Patty Pravo, ha avuto il compito di indovinare il personaggio che si nascondeva sotto a ogni maschera. Nel corso delle settimane si sono fatti vari nomi, e tanti fan si sono scatenati sui social per indovinare i personaggi che hanno aderito a questo gioco.

Durante la prima puntata viene eliminato l’unicorno di Orietta Berti e in una intervista ha dichiarato che tutti gli artisti mascherati non possono parlare con nessuno, e viceversa. Nella diretta successivamente viene invece eliminato il barboncino, e dietro a questa maschera si nasconde Arisa.

Nella terza puntata vengono eliminati invece Emanuela Aureli e Fausto Leali, che interpretano rispettivamente il pavone ed il mostro. Nella puntata finale vengono scoperti gli altri personaggi: Al Bano Carrisi, dopo aver smentito più volte di non far parte della trasmissione, ha interpretato il leone, Alessandro Greco il mastino napoletano, e infine Valerio Scanu l’Angelo.

Grazie all’ottimo successo registrato, secondo “Tv Blog” l’azienda di Viale Mazzini starebbe pensando già ad una seconda edizione e potrebbe essere posizionato già nei palinsesti nel prossimo autunno.