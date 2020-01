Il Cantante Mascherato: Ilenia Pastorelli cita Pupo realizzando una gaffe, cala il gelo in studio e il web esplode

Il giorno 10 gennaio è andata in onda la prima puntata del nuovo show di Rai 1, “Il cantante mascherato“, condotto da Milly Carlucci. Si tratta di un programma canoro, nel quale una giuria di vip deve riconoscere quale cantante si cela dietro la maschera di un animale che indossa, avendo a propria disposizione degli indizi per poter indovinare.

Durante la messa in onda della prima puntata, la giuria è stata composta da: Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Patty Pravo, Guillermo Mariotto e l’ex concorrente del Grande Fratello e oggi nota attrice, Ilenia Pastorelli. Proprio quest’ultima si è resa protagonista di una grandissima gaffe che ha letteralmente fatto calare il gelo in studio.

Ilenia si è resa protagonista della prima serata, non solo per la comicità e vivacità che da sempre la contraddistingue, ma anche per la gaffe compiuta. L’attrice dovendo indovinare chi si nasconde sotto la maschera del Coniglio ha fatto ricadere la sua ipotesi sul cantante Pupo, lasciando tutti di stucco e senza parole.

Pupo è opinionista del Grande Fratello Vip, diretto concorrente de Il cantante mascherato. Difatti il 10 gennaio mentre su Rai 1 andava in onda proprio il nuovo show, su Canale 5 era possibile guardare la puntata serale del reality più longevo della televisione italiana, che vede in questa quarta edizione vip, coinvolto proprio Pupo, insieme a Wanda Nara, nelle vesti di opinionista.

Il nome citato da Ilenia ha raffreddato lo studio e Milly Carlucci, visibilmente contrariata e nervosa, ha preferito non commentare, dato che nessuno si aspettava un così forte cenno alla concorrenza. L’unico ad aver replicato è stato Francesco Facchinetti, il quale ha accolto la gaffe della Pastorelli con una risata. Ma la situazione imbarazzante non è finita così, dato che Ilenia ha proseguito.

Infatti quando le è toccata la maschera del Mostro, ha ancora una volta tirato in ballo il cantante fiorentino, e anche in quell’occasione la Carlucci le ha risposto con il silenzio. Quanto accaduto a Il cantante mascherato non è andato giù al web, difatti gli utenti sono intervenuti scagliandosi contro la Pastorelli e non apprezzando per niente la gaffe compiuta.

Tra i diversi commenti c’è stato chi ha asserito: “Ma queste stupide battute su Pupo? E lo scegli sapendo che è in diretta su canale 5? Ma ci prendete per il c**o?” E ancora: “Milly Carlucci nera quando Ilenia Pastorelli ha detto Pupo, dato che ora rappresenta la diretta concorrenza” ancora più deciso e forte il commento di un altro utente: “La giuria dovrebbe essere un pò più seria però. Come fa a dire Pupo se sa benissimo che in questo momento è su canale 5? Queste cose mi fanno passare la voglia di vedere il programma“.

Insomma il web è esploso scagliandosi proprio contro Ilenia, la stessa Carlucci si è mostrata visibilmente adirata dopo la gaffe compiuta dalla sua ospite e chissà che alla stessa Pastorelli non sia sfuggita l’informazione o la problematica creata è realmente stata dettata da un atteggiamento studiato e consapevole? Non resta che attendere eventuali commenti da parte della diretta intressata.