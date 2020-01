Il Cantante Mascherato: il nuovo show di Milly Carlucci arriva su Rai 1 con otto misteriose maschere

Grande è l’attesa per “Il Cantante Mascherato”, nuovo programma di Rai 1, condotto dalla bellissima Milly Carlucci che andrà in onda venerdì 10 gennaio con grandissime aspettative. Lo show è ispirato alla sua originaria versione chiamata “The Masked Singer”, un format televisivo molto amato all’estero soprattutto in Germania e in America, dove ha raggiunto un enorme successo.

Il programma prevede quattro puntate e l’intero gioco è molto particolare: si esibiranno otto cantanti, travestiti da personaggi molto peculiari, e alla fine un’attenta giuria decreterà una valutazione che verrà aggiunta al giudizio dei social network e da un preciso televoto. Il lato bello del gioco è che nessuno conosce chi si nasconde dietro a ogni maschera e addirittura gli stessi concorrenti non hanno la minima idea di chi sia lo sfidante da battere.

Milly Carlucci, nella versione italiana del programma, ha voluto aggiungere dei dettagli maggiori e più intriganti che caratterizzeranno questa prima edizione. Dopo essersi recata all’estero per seguire di persona lo show, la conduttrice è tornata in Italia e ha creato (con la collaborazione del suo team) degli aspetti inediti e delle aggiunte che mancavano nella versione originaria.

In una lunga intervista la conduttrice, in riferimento alle maschere, ha mostrato tutto il suo interesse per il programma e per la particolarità del mistero che si cela in ogni singolo personaggio messo in scena: “Se dovessi mascherarmi per un giorno, non ho dubbi: sarei una tigre. Di mio sarei un pulcino, ma mi costringono a fare la tigre. Per sopravvivere, devo essere sempre sul pezzo, con le unghie sfoderate a difesa di quello che ho creato”.

La giuria è composta dal conduttore televisivo Flavio Insinna e dallo stilista Guillermo Mariotto, volto storico di “Ballando con le stelle”. A questi si aggiungono alcuni volti femminili, come quello dell’attrice Ilenia Pastorelli e della cantante Patty Pravo. Le maschere che varcheranno il magico palco del programma sono: l’Angelo; il Mostro; il Pavone; il Coniglio; il Mastino Napoletano; l’Unicorno; il Barboncino e il Leone.