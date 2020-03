I Fatti Vostri, Paolo Fox dà forfait: "Autocensurato"

Il Coronavirus ha spronato molte persone a dare il meglio di se, a dare l’esempio nel tentativo di arginare questa epidemia che sta affliggendo il paese nelle ultime ore. Numerosi sono i messaggi che giungono alla popolazione, invitando a più riprese le persone a non creare assembramenti, a restare chiusi in casa, evitando ogni forma di contatto di fisico, rendere almeno la vita difficile al virus.

Molte sono state le contromisure adottate in merito al rallentamento della diffusione; tanti sono stati i programmi televisivi sospesi, e chi non ha avuto la sospensione, ha registrato le proprie puntate in assenza totale di pubblico. Una situazione critica che richiede la solidarietà di tutta la popolazione, un impegno costante e duraturo.

Ed è stato proprio per questo motivo che il noto astrologo Paolo Fox, il re dell’astrologia, ha deciso di non presenziare al noto programma condotto da Magalli, “I Fatti Vostri“. Magalli stesso infatti, rassicura le persone a casa circa la salute del noto astrologo, affermando che la sua assenza non è dipesa da un eventuale positività al virus da parte dell’uomo, ma una semplice quanto doverosa forma di prevenzione, per lui e per gli altri.

Giancarlo Magalli aggiunge infatti che Fox ha deciso di non presenziare anche per cercare di dare più spazio televisivo a informazioni di certo più utili in questo momento di una semplice lettura dell’oroscopo. A tal proposito il presentatore recita: “Paolo è una persona seria ha avuto un piccolo problema di coscienza: ha pensato che in un momento come questo, con problemi gravissimi, mettersi a parlare di amore, fortuna e fare l’oroscopo non gli sembrava adatto. Noi rispettiamo questo suo sentimento, ci sembra bello che si ‘autocensuri’: ci sono cose più importanti di cui parlare. Dopo lo sentiremo, comunque.“

Non solo, ma Fox anche nei giorni scorsi ha deciso di evitare di adoperare il suo solito outfit sgargiante, in segno di rispetto, in occasione di una situazione così critica; secondo il personaggio televisivo infatti, avere un abbigliamento in pubblico più sobrio è il minimo, viste le condizioni in cui versa il paese in questo momento.