Roberta Morise, la co-conduttrice de "I Fatti Vostri" racconta il suo dramma: "Rischio la cecità"

Roberta Morise, la showgirl de “I Fatti Vostri” ed ex compagna del conduttore televisivo di Rai 1 Carlo Conti, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip “Gente” rivelando di un grave problema di salute finora tenuto segreto, ma che potrebbe portarla fino alla cecità.

I telespettatori sono abituati a vedere la Morise sempre sorridente e serena al fianco del celebre programma di Rai 2 condotto da Giancarlo Magalli, ma in realtà forse non tutti sanno che la showgirl sta vivendo un momento molto difficile, a causa della sua personale battaglia contro una malattia che si è presentata nella sua vita all’improvviso e che, nonostante le cure, non accenna a migliorare.

Roberta Morise a rischio cecità

Nel corso di una recente intervista al settimanale Gente, la showgirl ed ex del game show di Rai 1 “L’Eredità” ha svelato per la prima volta del suo dramma, una malattia scoperta per caso. La Morise ha infatti rivelato che tutto è iniziato a causa di un orzaiolo che non accennava a risolversi, in tal senso le sue parole: “Un paio di anni fa un orzaiolo mi afflisse per tre mesi di fila“.

Per la co-conduttrice de I fatti Vostri però lo shock vero e proprio arrivò qualche tempo dopo, cioè quando si sottopose ad una visita specialistica, che sostanzialmente confermò i suoi sospetti sul fatto che la situazione non andava come previsto e che era più grave di quanto finora considerato.

“Tre mesi fa scoprii di avere la retina troppo sottile e una pressione sanguigna doppia rispetto alla norma” queste le parole della Morise che prosegue il suo racconto rappresentando i rischi che questo quadro clinico comporta, cioè: “Le conseguenze possono essere gravissime, dalla formazione di veri e propri fori, pericolosissimi per i cristallini, all’emergere del glaucoma, che induce alla cecità. Io ero già in uno stato avanzato di pericolo, per questo l’orzaiolo è diventato un calazio, una cisti sull’occhio dolorosissima“.

Insomma, Roberta Morise rischia quindi la cecità da entrambi gli occhi, anche se ha rivelato che in passato ha avuto seri problemi all’occhio destro che oggi sembra essere quindi particolarmente compromesso. La showgirl ha tentato di correre ai ripari sottoponendosi ad un intervento di chirurgia laser, ma senza alcun successo perché – stando alle sue parole – il laser non avrebbe completato il giro, lasciando la cicatrice aperta che si è infettata nel giro di poco. Roberta non si è lasciata abbattere da questo insuccesso ed è decisa più che mai a sottoporsi a qualsiasi cura pur risolvere il problema e gettarsi alle spalle questo brutto momento.