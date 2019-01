I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli su ipotesi chiusura programma: "Non sono ancora decisioni ufficiali"

La nuova Rai 2 firmata da Carlo Freccero sarà completamente rinnovata, almeno stando alle parole che lo stesso direttore ha pronunciato nel corso della recente conferenza stampa, durante la quale sono state ipotizzate la chiusura di due programmi storici della seconda rete della tv di Stato, cioè quello de “I Fatti Vostri” – storico programma di intrattenimento di Michele Guardì condotto da Giancarlo Magalli – e “Detto Fatto” – il programma dedicato alle donne condotto fino allo scorso anno da Caterina Balivo e attualmente condotto da Bianca Guaccero-.

Sebbene l’analisi di Carlo Freccero non fa una piega – il direttore infatti afferma che i due programmi sono più adatti alla rete ammiraglia Rai – i malumori e la preoccupazione serpeggiano tra i corridoi degli studi Rai, dove la chiusura dei due storici format sembra ormai più vicina che mai. Come l’avranno presa i conduttori?

Le dichiarazioni di Giancarlo Magalli su ipotesi chiusura de “I Fatti Vostri”

Cosa succederà quindi al pluridecennale – è in onda da 28 anni – programma di Michele Guardì? A commentare le parole di Carlo Freccero è stato il conduttore de “I Fatti Vostri” Giancarlo Magalli, che nel corso di una recente intervista ha dichiarato: “Sono troppo amico e troppo ammiratore di Freccero per criticare i suoi eventuali orientamenti che, ripeto, per ora non sono divenuti decisioni ufficiali” – aggiungendo poi che solo la Rai è padrona dei palinsesti e dei suoi programmi.

Se questa decisione fosse confermata quindi rappreseterebbe la fine di un’epoca, dove l’intrattenimento l’ha fatta da padrona nel corso di un lunghissimo periodo. In aggiunta alle incognite sulle sorti dei due celebri programmi di Rai 2, si aggiungono anche i problemi riguardanti il talent musicale “The Voice of Italy“, che – stando alle parole di Freccero – non avrebbe ancora una location.

Inutile dire che la notizia della chiusura degli storici programma di Rai 2 ha suscitato l’indignazione di buona parte dei telespettatori oltre che del popolo del web, che hanno aspramente criticato l’ipotesi di Freccero. Sono tanti i conduttori legati a “I Fatti Vostri”, non ultimi anche Fabrizio Frizzi e Alberto Castagna.