Harry Potter, torna in Tv la saga del maghetto

Un evento unico: due appuntamenti settimanali con Harry Potter, il lunedì e il martedì in prima serata, dal 16 marzo per un mese intero. Questa, tra le altre, una delle novità della programmazione della rete giovane di Mediaset, Italia 1, dedicata alle famiglie costrette in casa.

Un mese intero di programmazione per ripercorrere la saga del maghetto più amato al mondo e dei suoi compagni di avventura, Ron ed Hermione tra i più amati. Insieme per ripercorrere la storia che ha incantato milioni di fans a partire dal 2001 fino al 2011. Gli otto film nati dai romanzi della scrittrice J.K. Rowling, diventati blockbuster nei cinema di tutto il mondo, si preparano ad essere trasmessi per la prima volta con una maratona di questa portata per appassionare ancora e di nuovo.

Il primo episodio “La pietra filosofale” ha letteralmente inchiodato allo schermo grandi e piccini che, poi, ne hanno atteso ardentemente gli altri. E così è arrivato “La camera dei segreti” , “Il prigioniero di Azkaban” fino all’ epilogo : la battaglia finale con l’ eterno nemico Lord Voldemort, il mago oscuro, uno degli antagonisti letterari e cinematografici più crudeli di sempre. Un personaggio centrale anche negli episodi in cui, apparentemente, non c’è.

La pagina Facebook di Italia 1 è stata letteralmente intasata quando è stata pubblicata l’anticipazione superando addirittura i due milioni e mezzo di visualizzazioni in circa dieci ore. Tutti i comuni babbani, quelli già appassionati e quelli che negli anni non avevano ancora avuto occasione di conoscere approfonditamente il maghetto Potter, sono dunque avvisati: lunedì sera si parte dal binario 9 e 3/4 con destinazione Hogwarts naturalmente per una maratona magica.

L’augurio è che le magìe di Harry Potter eliminino presto questo periodo buio della storia che, come Voldemort, sarà ricordato per i suoi lati tristemente scuri.