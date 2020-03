Grande Fratello Vip, Valeria Marini stufa per i comportamenti di Antonella Elia: "Mettetemi in nomination e me ne vado"

Una possibile riappacificazione tra Valeria Marini e Antonella Elia, con il passare dei giorni, diventa sempre più un’utopia. L’ex primadonna del Bagaglino infatti ha avuto sin dai primi giorni degli scontri con Antonella, diventando sempre più frequenti negli ultimi giorni.

Durante una chiacchierata con Fernanda Lessa, Valeria Marini rivela di essersi stancata per l’atteggiamento di Antonella Elia nella Casa. Per questo motivo dichiara di essere pronta ad andare in nomination, così potrebbe lasciare gli studi di Cinecittà.

Lo sfogo di Valeria Marini

Valeria Marini ha immediatamente stretto un bel rapporto con Fernanda Lessa, e l’astio che hanno nei confronti di Antonella Elia sembra averle unite ancora di più. La showgirl, durante una chiacchierata con lei, ha infatti delle rivelazioni molto importanti sul suo futuro nella Casa.

La Marini, come possiamo vedere in un video pubblicato dal sito del “Grande Fratello Vip“, ammette di essersi stancata dei comportamenti di Antonella Elia: “Non so per quanto tempo resisterò io. Non mi piace questa cosa che mi umilia molto, queste aggressioni non c’è la faccio”. Fernanda Lessa ammette di essere stata aggredita verbalmente dalla Elia prima che lei entrasse nella Casa, ma la Marini non ci sta e ribatte: “A me non sta bene, c’è un limite a tutto”.

Proprio per questo motivo la Marini starebbe pensando di lasciare il programma: “Mi mettete in nomination e me ne vado. O esce fuori la verità, che questa praticamente perseguita tutti, in primis me, oppure io me ne vado. Io amo Alfonso Signorini e gli autori, ma deve uscire la verità sulle offese ricevute in passato”.

Fernanda Lessa ha provato in tutti i modi ad incitare Valeria Marini per resistere alle affermazioni di Antonella Elia, ma per il momento la showgirl sembra essere stanca psicologicamente. Staremo a vedere se si è trattato di un semplice sfogo oppure di una decisione definitiva.