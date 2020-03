Grande Fratello Vip, Adriana Volpe esce momentaneamente dalla Casa

Adriana Volpe, attualmente concorrente del “Grande Fratello Vip“, sta passando dei giorni difficili nella Casa. L’ex conduttrice di “I fatti vostri” si sente molto ferita dalla lettera scritta da Roberto Parli durante l’ultima puntata del reality show, con l’imprenditore che ha provato a metterla in guardia per il suo avvicinamento con Andrea Denver.

Subito dopo la diretta di lunedì, Adriana Volpe appare molto scossa per questa lettera. Infatti, durante una chiacchierata con l’amica Antonella Elia ha dichiarato: “Da domani inizio a divertirmi, ma proprio tanto. Ora inizia il gioco”. Da quel momento in poi si è comportata differentemente, ribellandosi anche contro la produzione quando ha letto il messaggio caduto dal drone nei confronti di Antonio Zequila.

Adriana Volpe abbandona momentaneamente la Casa

Come riportato nella serata di sabato dai social network del “Grande Fratello Vip“, la Volpe ha abbandonato temporaneamente gli studi di Cinecittà. Il comunicato recita in questo modo: “Oggi pomeriggio la produzione di #GFVIP ha dato ad Adriana Volpe la possibilità , per motivi personali, di avere un contatto con la famiglia”.

Al momento non si conoscono i motivi dietro a questo addio momentaneo dalla Casa di Adriana Volpe. Tuttavia gli utenti sul web hanno fatto delle ipotesi: “Adriana disse lunedì a Signorini che per restare nel gioco sino ad aprile ha bisogno di parlare con la figlia per vedere cosa le diceva se era serena senza la mamma, altrimenti usciva dal gioco. Forse è questo il contatto”.

Questo gesto viene apprezzato dai fan del reality show, ma alcuni vorrebbero che tutti fossero trattati nello stesso modo. Infatti Fabio Testi, preoccupato per il figlio che abita in Cina, oltre a una clip non ha potuto ancora incontrarlo, e proprio per questo motivo ogni settimana prega i concorrenti nella Casa e il pubblico di farsi eliminare.