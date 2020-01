Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli parla di Barbara Alberti: "Vorrei rapirla e portarla via da lì"

La giornalista Selvaggia Lucarelli, con un lungo editoriale sul sito “Il Fatto Quotidiano”, parla del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara. Questo pezzo si concentra in particolar modo sulla scrittrice e sceneggiatrice Barbara Alberti.

Selvaggia Lucarelli ha spesso parlato del “Grande Fratello“, sia dell’edizione famosa che quella “Nip”. In questa circostanza il giudice di “Ballando con le stelle”, oltre a parlare del reality show, spende delle parole di conforto nei confronti di Barbara Alberti, dichiarando che farebbe di tutto per farla uscire di lì.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

In questo articolo la giornalista dichiara il suo sogno: “Vorrei intrufolarmi anche io in quella Casa, approfittando del colpo di sonno dell’ autore del turno di notte, e di rapire Barbara Alberti. Rapirla di un rapimento salvifico, sia chiaro, di uno di quei rapimenti fatti a fin di bene”.

Successivamente aggiunge che odia vedere utenti su Twitter che preferiscono altri concorrenti a Barbara Alberti: “Tutto, pur di portarla via di lì. Pur di non vederla frugata e valutata dal pubblico del televoto, pur di non assistere allo scempio immeritato della sua persona e della sua storia, pur di non leggere su twitter un utente che tra lei e Pasquale Laricchia, preferisce Pasquale Laricchia ‘perché sarà ignorante ma almeno è più sincero'”.

La giornalista dichiara di sapere benissimo che Barbara Alberti è entrata negli studi di Cinecittà con le migliori intenzioni possibili, ma ad oggi, secondo Selvaggia Lucarelli, si sta facendo contaminare in negativo dagli altri concorrenti nella casa.

Proprio per questo motivo dichiara di provare una forte malinconia nei confronti della Alberti. E si rattristisce ancora di più vedendola imputata nel processo televisivo serale oppure quando i due opinionisti Wanda Nara e Pupo vengono chiamati da Alfonso Signorini a emettere un parere su di lei.