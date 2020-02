Grande Fratello Vip, scontro tra Rita Rusić e Adriana Volpe: "Fingi di essere amica delle donne"

Rita Rusić è l’ultima concorrente eliminata del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo. Infatti, nonostante Michele Cucuzza abbia perso al televoto nella diretta del 2 dicembre, resta ancora nella casa insieme agli altri suoi compagni di viaggio.

In questa puntata del “GF Vip” però Alfonso Signorini chiama Rita Rusić come ospite. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori si presenta immediatamente nel confessionale, rivelando di essere pronta ad avere un confronto con Adriana Volpe. Le due si sono scambiate delle parole molto pesanti durante la loro esperienza negli studi di Cinecittà.

Lo scontro tra Rita Rusić e Adriana Volpe

Come riporta “Il Tempo”, Rita Rusić lancia immediatamente una frecciatina nei confronti dell’ex volto della Rai, accusandola di fare la maestrina: “Tu sei una donna pericolosa perché ti fingi amica delle donne, le aiuti per un fine, le aiuti a farsi i capelli, le unghie, a vestirsi, per non essere attaccabile, andare avanti ed eliminare le altre. Tu fai i fatti e complotti dietro, a Carlotta hai detto “ti ho fatto i capelli e mi voti?'”.

Successivamente la Rusić mette in gioco anche Fernanda Lessa, dichiarando che insieme ad Adriana Volpe ha complottato per farla uscire dalla casa. La disc jockey brasiliana, interpellata su questo argomento, non proferisce parola, scatenando l’ira di Licia Nunez e Clizia Incorvaia. Quest’ultime infatti vorrebbero conoscere la verità dopo l’incertezza di Fernanda.

Adriana Volpe, rispondendo a Rita Rusić, dichiara : “Voglio i video se esistono, ma non ci sono perché non ne ho parlato. Non parlo di nomination perché sono le regole del gioco e le rispetto. E lo trovo scorretto, quindi se trovo chi lo fa e lo hanno fatto Barbara e Rita io intervengo”.

Nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, Rita Rusić è una delle ospiti, in cui ha ammesso che Adriana Volpe avrebbe bisogno del reality show per rilanciarsi. L’ex collega di Magalli però risponde immediatamente a queste accuse, rivelando che la croata starebbe rosicando per la sua eliminazione.