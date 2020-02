Grande Fratello Vip, il figlio di un concorrente bloccato in Cina

Il Coronavirus è sicuramente così devastante che ha davvero segnato negativamente l’opinione pubblica anche in seguito ai dati davvero molto difficili che emergono dalle ultime notizie dalla Cina. Tra gli italiani bloccati in Oriente vì è anche Fabio Junior Testi. Quest’ultimo, figlio dell’attore Fabio, è rimasto in Cina in seguito all’apertura di un ristorante. La notizia è stata riportata dal paparazzo Alan Fiordelmondo sul suo sito WolfBreak.

Le condizioni di salute di Fabio Junior non sembrerebbero essere preoccupanti anzi, non avrebbe alcun tipo di problema ma, in seguito alla chiusura di partenze da e verso la Cina, è costretto ad attendere un po’ prima di tornare in quel di Roma. Purtroppo gli inquilini della casa non possono essere aggiornati su nulla e di conseguenza, suo padre, è all’oscuro di tutto. Gli autori del programma decideranno di fare uno strappo alla regola e di comunicare l’avvenuto al diretto interessato? Lo scopriremo nella puntata di lunedì sera.

Ovviamente, in Cina, il figlio di Testi non è solo ed è in compagnia di altri imprenditori italiani e della stilista spagnola Lola. Sicuramente i parenti di Fabio si saranno messi in contatto con la redazione del Grande Fratello Vip per comprendere se fosse il caso di aggiornare il concorrente dei fatti accaduti ad Huan.

Bella presenza

Sicuramente, tra le personalità più positive di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip emerge quella di Fabio Testi. Quest’ultimo non è novizio ai reality show. Infatti, come gli amanti del genere ricorderanno, è stato uno dei grandi protagonisti della prima edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura dove trionfò Walter Nudo.

Anche in quell’avventura, il poliedrico Fabio Testi, diede il meglio di sè e del suo grande istinto di uomo ricco di determinazione e carattere. In questa sua partecipazione nel reality condotto di Alfonso Signorini sta dimostra grande caparbietà e savoir faire.