Grande Fratello Vip, Antonella Elia attacca Pupo: "Sei diventato un moralista"

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara, i telespettatori hanno potuto assistere ad una lite proprio tra l’opinionista e Antonella Elia. Inizia la discussione Signorini che parla della rivalità tra Adriana Volpe e Rita Rusić.

Secondo alcuni mormorii, Adriana Volpe avrebbe fatto far pace ad Antonella Elia e Fernanda Lessa per convincere entrambe a mandare in nomination l’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori. Alla fine Rita Rusić va in nomination e viene eliminata in quest’ultima puntata, ma ovviamente potrebbe essere andata al televoto anche solamente per pura causalità e non per un fatto di strategia.

Antonella Elia attacca l’opinionista Pupo

Adriana Volpe smentisce questa voce ma Elia dichiara di aver nominato la Rusić proprio a causa del chiarimento fatto con Fernanda Lessa. In merito dichiara all’ex conduttrice della Rai di farsi gli affari suoi, poiché molto probabilmente senza questa riappacificazione avrebbe votato la Lessa, mentre invece si è sentita costretta a nominare Rita, che seppure abbiano avuto una piccola lite in passato prova per lei una forte stima.

In questa conversazione interviene Pupo che dichiara: “C’è una sorta di ipocrisia buona che manda avanti il mondo e poi c’è quella cattiva che non piace a nessuno. Vi chiedo di fare attenzione e di non buttarvi fango addosso in maniera inutile e offensiva”. La dura reazione di Antonella Elia non si fa però attendere, che al suo solito risponde con una frecciatina: “Sei diventato il moralista del Grande Fratello Vip. Chapeau, che ammirazione immensa”.

Pupo, con tutta la calma del mondo, dichiara di aver fatto un discorso da persona normale, non ritenendosi di essere un moralista. La Elia non ha quindi gradito il consiglio dato dal cantante, ma questo piccolo battibecco termina in quello stesso istante.