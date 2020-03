Grande Fratello Vip, Patrick Ray Pugliese parla del televoto: "Secondo me esce Antonella Elia"

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, con la sola presenza del conduttore Alfonso Signorini e Pupo negli studi di Cologno Monzese di Milano, sono andati in nomination Adriana Volpe, Antonella Elia e Fabio Testi, con l’attore che chiede ancora agli inquilini nella Casa di nominarlo in modo che possa lasciare la Casa.

Per i momenti gli ultimi sondaggi, visibili sul forum non ufficiale del “Grande Fratello Vip“, sembrano presagire ad un testa a testa a tre. Il pubblico sembra preferire leggermente Fabio Testi, seguito a pochi voti da Antonella Elia. Per questo motivo, sempre secondo questi dati, a lasciare la Casa dovrebbe essere Adriana Volpe.

Le parole di Patrick Ray Pugliese

Come riporta il sito del “Grande Fratello Vip“, mentre gli altri concorrenti si sono dedicati a sistemare la spesa settimanale, Patrick Ray Pugliese rimane in disparte insieme con Adriana Volpe. I due, che hanno legato abbastanza in questi giorni , parlano anche del televoto.

Il personaggio televisivo tranquillizza Adriana Volpe, poiché secondo lui l’ex modella non rischierebbe l’uscita dalla Casa: “Per giustizia dovrebbe uscire Antonella, per mia esperienza credo che esca anche perché secondo il buon senso del pubblico sono usciti sempre quelli simili a lei, come Rita o Michele, lei è la meno valorosa, non so quanto sia utile continuare a sentire litigi”. La conduttrice però non sembra essere così convinta: “Dipende, perché il televoto è ‘Chi vuoi salvare?’ e il punto di vista cambia”.

Patrick però insiste sulla sua versione dei fatti: “Antonella contro te e Fabio rischia, secondo me non ha fatto un buon gioco”. Adriana Volpe, visibilmente felice per le dichiarazioni del suo amico, conclude: “Ti ringrazio, io se rimango penserò al compito che abbiamo visto che sappiamo cosa sta succedendo fuori e proveremo a far compagnia”.

Ormai l’obiettivo dei concorrenti nella Casa resta quello di far compagnia ai telespettatori. Infatti, da quando hanno saputo della gravità del Coronavirus, gli inquilini si sentono incaricati a dare un po’ di svago alle persone che guardano il reality show.