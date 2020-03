Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini incoraggia i concorrenti: "Voi farete compagnia a milioni di persone"

Alfonso Signorini ha condotto la scorsa puntata del “Grande Fratello Vip” dagli studi di Cologno Monzese a Milano. Negli ultimi giorni si è parlato anche di una possibilità di vederlo in collegamento dal suo hotel, ma alla fine il direttore di “Chi”, insieme al suo staff, ha optato per questa scelta.

A causa del Coronavirus però nella Casa non vedremo più l’ingresso dei familiari o nuovi concorrenti. A far compagnia ad Alfonso Signorini in questa diretta è il suo fidato opinionista Pupo, mentre la grande assente della serata è Wanda Nara, che si trova momentaneamente bloccata a Parigi.

Le parole di Alfonso Signorini

In questi giorni i concorrenti sono venuti a conoscenza della gravità del Covid-19. Dopo aver visto la clip dei loro familiari, molti di loro hanno dichiarato di volersene andare dalla Casa, come Antonio Zequila e Andrea Denver. L’unico ad essere più favorevole a restare è Fabio Testi, il quale ammette che lo spettacolo deve andare avanti soprattutto per il pubblico da Casa che sta vivendo un periodo molto difficile.

I “vip”, dopo aver ragionato sul da farsi, hanno deciso di restare negli studi di Cinecittà. Alfonso Signorini, in questa puntata, ha voluto ringraziare tutti: “Ho compreso lo sconcerto di Antonio Zequila e Sossio, ho compreso lo sconcerto di Valeria, come il pianto di Andrea, stiamo tutti vivendo un momento particolare, voi farete compagnia a un milione di persone che sono costrette a casa, la vostra casa è la casa fra le case. Siete chiamati a qualcosa di grande”.

Fernanda Lessa ammette che tutto questo sembra surreale, ma vuole continuare il suo percorso con il sorriso. Fabio Testi invece ribadisce le parole dette l’altro ieri: “L’esperienza ci insegna che the show must go on, ed è giustissimo dal punto di vista emozionale ed emotivo. Facciamo questo lavoro per trasmettere emozioni al pubblico”.