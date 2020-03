GF Vip, prima diretta dopo l’emergenza Coronavirus: ecco come cambiano le cose

L’Italia intera vive ormai in uno stato di terrore causato dall’emergenza sanitaria che ha investito il nostro paese. Il coronavirus ha ormai messo in ginocchio lo stivale: col numero dei morti così come dei contagiati che cresce a dismisura, il governo ha emanato – via decreti legge – misure precauzionali con l’intento di arginare, circoscrivere e debellare il virus, e ha invitato le persone a stare a casa.

La situazione è surreale e, ovunque, per strada, in televisione, sui giornali, non si fa altro che argomentare del coronavirus: si tratta del concetto principe che ha invaso e pervaso la vita di tutti, giovani, adulti e anziani e che li spinge, sia in ambienti micro che macro, a discutere la faccenda. Naturalmente la società intera, che da sempre manifesta il suo carattere dinamico, è mutata ancora una volta e la parte più spensierata per la vita di tutti, ovvero i programmi televisivi da intrattenimento, hanno subito profonde variazioni.

Se alcune trasmissioni sono state sospese, la prima diretta del reality show “Grande Fratello Vip“, dopo l’esplosione covid-19, andrà in onda l’11 marzo e anche in questo caso sono state assunte misure precauzionali. Gli inquilini nella casa più spiata d’Italia sono venuti a conoscenza della difficile situazione, grazie ad un comunicato della produzione, ma nessuno di essi ha lasciato il gioco. Nel mentre, nè il conduttore Alfonso Signorini, né gli opinionisti Pupo e Wanda Nara, potranno raggiungere lo studio televisivo, dato che lo stivale intero è stato dichiarato ‘zona rossa’ e nessuno potrà entrare o uscire dal proprio paese.

Pertanto, Signorini, che vive in Lombardia (la prima regione ad essere contagiata), condurrà lo show dagli studi milanesi de “La Repubblica delle Donne”, mentre gli opinionisti saranno in collegamento dalle loro rispettive abitazioni. Durante la puntata si parlerà di Antonella Elia e della pace con Fernanda Lessa, così come degli scontri tra la Elia con Licia Nunez e Valeria Marini.

Ci si concentrerà ancora una volta su Adriana Volpe e sul presunto flirt con Antonio Zequila e della competizione tra quest’ultimo e Sossio per accaparrarsi la leadership maschile della casa. Sicuramente lo spirito della diretta non sarà quello classico, ma per qualche ora si proverà ad intrattenere il pubblico.