Grande Fratello Vip, Fabio Testi indeciso se lasciare o meno la Casa: "Ci voglio pensare bene"

La scorsa puntata del “Grande Fratello Vip” è stata trasmessa senza spettatori dallo studio di Cologno Monzese, presentata da Alfonso Signorini e Pupo. Nonostante il clima pesante a causa delle ultime news sul Coronavirus, lo spettacolo va avanti per dare una distrazione al pubblico.

Ma per Fabio Testi la situazione non è per nulla semplice. L’attore infatti si sta preoccupando molto per la condizione di salute del figlio, che abita e gestisce alcune attività a Shanghai, uno dei paesi più colpiti dal Coronavirus. Proprio a causa di ciò ha chiesto più volte agli altri gieffini di essere mandato in nomination con lo scopo di abbandonare la Casa.

L’indecisione di Fabio Testi

Dopo aver comunicato il verdetto del televoto da casa, in cui viene eliminata Asia Valente, il conduttore ha deciso immediatamente di parlare con Fabio Testi: “In questo televoto, dove hanno risposto migliaia di persone, tu eri in cima alla classifica di gradimento con il 42% dei voti. Quindi il pubblico vuole che tu resti in Casa”.

Per quanto Fabio Testi abbia avuto un responso così importante da parte del pubblico, l’attore ha ancora dei dubbi se restare o meno negli studi di Cinecittà: “È difficile continuare con lo stesso spirito con cui sono entrato inizialmente, vista la situazione tragica che c’è fuori, alla mia età, rimanere a giocare insieme a questi stupendi ragazzi, che hanno un animo diverso dal mio, non so se sarà giusto da un punto di vista umano e morale”.

In particolar modo, Fabio Testi ammette di trovare delle difficoltà nel ridere agli scherzi che mettono in atto gli altri concorrenti nella Casa del “Grande Fratello Vip“, poiché sta soffrendo molto per non essere costantemente aggiornato sulla condizione di salute dei figli.

Alfonso Signorini promette che vuole aggiornare tutti, con maggiore tempestività, sul caso del Covid-19. L’attore comunque non dà una risposta certa: “Non è una scelta semplice, ti prometto che ci penserò bene”.