Grande Fratello Vip, Patrick Ray Pugliese paragona Antonio Zequila a Gargamella: "È stato cattivo"

Durante la semifinale del “Grande Fratello Vip“, andata in onda nella giornata del 1° aprile su Canale 5, abbiamo assistito all’eliminazione di Antonio Zequila. L’attore, dopo essere stato uno dei favoriti per t rionfre in questa edizione del reality show, è uscito in maniera anonima, abbandonando la Casa senza salutare nessuno. Prima di conoscere il verdetto del televoto, Antonio Zequila ha litigato inizialmente con Antonella Elia e poi con Patrick Ray Pugliese, preso in giro per il suo peso.

Nel pomeriggio di ieri i VIP, dopo un rapido pranzo, si sono recati in giardino per godersi un po’ il sole romano. I concorrenti parlano dell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip”, con Patrick che si concentra soprattutto sul comportamento tenuto da Antonio Zequila nella Casa.

Patrick, come riporta il sito del “Grande Fratello”, riferendosi ad Antonio Zequila dichiara: “Certo che io non ho mai sentito dire che Antonio era bello, con la personalità che si ritrova”, mentre Paola Di Benedetto aggiunge: “Ancora è un bellissimo uomo ma si frega con quello che dice, ieri ha avuto una caduta di stile”.

In questa conversazione si aggiunge anche Sossio Aruta: “Forse da giovane, ieri mi ha deluso” e Patrick Ray Pugliese esclama immediatamente: “È stato cattivo, sembrava davvero Gargamella” anche se si dichiara dispiaciuto per la sua eliminazione: “Ma è davvero un peccato che sia finita così”. Paola Di Benedetto aggiunge che, secondo lei, Antonio Zequila ha sofferto moltissimo durante l’ultima nomination.

Per molti fan della trasmissione, l’addio di Antonio Zequila è stato ‘causato’ involontariamente da Sossio Aruta. L’attore partenopeo infatti si è scontrato spesso con il calciatore, ed i due, nonostante abbiano provato più volte a chiarire, non hanno mai trovato un punto d’incontro.