Grande Fratello Vip, Antonio Zequila attacca Patrick Ray Pugliese prima di uscire dalla Casa senza salutare nessuno

Nella giornata del 1° aprile è andata in onda la semifinale del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo. La settimana scorsa, al televoto sono finiti Antonio Zequila, Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese.

Antonio Zequila non ha mai accettato la decisione del gruppo di mandarlo in nomination, e nel corso della settimana è stato protagonista di alcuni litigi con Sossio Aruta e Patrick Ray Pugliese. Ma questi scontri l’hanno portato solamente ad allontanarsi dagli altri ragazzi, oltre che ‘facilitare’ la sua eliminazione da Casa.

La lite con Patrick Ray Pugliese in diretta

Dopo il primo verdetto, in cui viene salvato Paolo Ciavarro, l’attore inizia a lanciare delle frecciatine nei confronti di Antonella Elia: “È convinta che uscirò io. Hai litigato con tutti in questa Casa”. Successivamente, per stemperare un po’ la tensione, Alfonso Signorini convoca Patrick Ray Pugliese e Antonio Zequila per una intervista doppia.

Questa intervista però non porta i risultati sperati, poiché Antonio Zequila è molto duro nei confronti di Patrick, mentre quest’ultimo cerca come al suo solito di ironizzarci sopra. L’attore definisce il suo rivale come un serpente a sonagli, mentre Patrick accusa Zequila di essere poco umile.

Lo scontro però inizia ad assumere dei toni più pesanti, poiché Zequila comincia a parlare del fisico di Patrick: “Io ho 52 anni e ho un fisico scolpito. Lui ne ha 46 e pesa 100 kg, è un lardoso”. Ma l’altro gieffino cerca di scherzarci sopra: “È vero ha gli addominali più scolpiti dei miei. Ma adesso facciamo panza contro addominali e vediamo chi esce”. In realtà anche Patrick ha usato delle parole molto dure, poiché ha accusato Antonio Zequila di essere un cogl**ne, ma sotto richiesta di Alfonso Signorini, si è scusato con “Er Mutanda”.

Antonio Zequila eliminato dalla Casa

Alfonso Signorini chiude il televoto prima di collegarsi con la Casa e dichiara immediatamente: “Abbiamo stabilito un nuovo record di ascolti. Hanno votato un milione e mezzo di italiani”. Successivamente svela il nome del primo eliminato di questa semifinale, cioè Antonio Zequila.

Il personaggio televisivo, forse anche sorpreso per l’eliminazione, lascia la Casa come un estraneo, senza salutare nessuno. Gli altri concorrenti però accusano il comportamento avuto dall’attore: “È l’ennesimo gesto arrogante da parte sua”, mentre l’unico a prendere le sue difese è l’amico Aristide Malnati, che ha dichiarato di aver conosciuto il lato più buono di Zequila.