Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro insieme a Licia Nunez e Patrick Ray Pugliese criticano Antonella Elia

Antonella Elia ha mostrato sin da subito un carattere molto forte, non tirandosi mai indietro quando doveva alzare la voce con uno dei concorrenti del “Grande Fratello Vip“. La situazione è però peggiorata quando entra negli studi di Cinecittà Valeria Marini, divenute rivali tempo fa a causa di Marco Senise.

Nonostante nell’ultima puntata del “GF Vip” la Marini sia stata eliminata dal pubblico, l’ex valletta di Raimondo Vianello sembra non aver ancora risolto i suoi problemi nella Casa. La showgirl infatti, una volta finita la diretta, è stata criticata aspramente da Paolo Ciavarro, Patrick Ray Pugliese e Licia Nunez.

Tutti contro Antonella Elia

Il più deluso dai comportamenti della Elia è Paolo Ciavarro, che accusa la showgirl di non avergli dato la possibilità di salutare i suoi cari durante l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“: “Mi ha dato un fastidio che lei mi ha dovuto rispondere e non ho fatto gli auguri a mio padre e non ho mandato il bacio a Clizia”. Proprio per questi comportamenti di Antonella, il gieffino promette di non abbracciarla più in Casa.

Patrick Ray Pugliese, oltre a dare ragione a Paolo Ciavarro, continua ad attaccare Antonella Elia: “Ti capisco perfettamente, anche a me ha dato dell’ipocrita, le ho detto che allora aveva ragione Rita (Rusic, ndr) a dire che non le importa niente di nessuno”.

Anche Licia Nunez si aggiunge nella conversazione: “Quella donna è di una cattiveria… Io ci ho provato tante volte, sembra gentile poi invece scopri che cova un sacco di cose, sembra un personaggio dei cartoni animati con quelle risposte malefiche”.

Paolo Ciavarro sembra ormai aver deciso di rompere ogni tipo di rapporto con Antonella Elia. Invece Patrick dichiara di essere pronto ad andare sin da subito in nomination con lei poiché convinto di non avere nessun rivale nella Casa.